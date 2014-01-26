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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

6 طرح دامپروری طی دهه فجر در پلدختر به بهره برداری می رسند

6 طرح دامپروری طی دهه فجر در پلدختر به بهره برداری می رسند

پلدختر خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر از بهره برداری 6 طرح دامپروری طی دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل دو واحد مرغداری به ظرفیت 40 هزار قطعه مرغ و چهار واحد پرواربندی گوساله و گوسفند به ظرفیت 500 راس است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح ها سالانه بیش از 320 تن به ظرفیت تولید گوشت مرغ و 200 تن به ظرفیت گوشت قرمز شهرستان پلدختر اضافه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر یادآور شد: بهره برداری از این طرح ها 12 نفر اشتغالزایی به دنبال دارد.

خادمی افزود: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 400 میلیون ریال از محل تسهیلات طرح توسعه بخش کشاورزی تامین و هزینه شده است.

کد مطلب 2221983

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