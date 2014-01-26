بودجه اختصاص یافته به مناطق محروم ملایر در سال آینده بیشتر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت ظهر یکشنبه در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه میزان تخصیصی بودجه در شهرستان‌های استان نسبت به مرکز استان کمتر است، گفت: برخی ادارات میزان تخصیص شهرستان را پایین نگه می دارند.

آزادبخت خواستار توجه مدیران استانی در این زمینه نسبت به شهرستان‌ها شد و در ادامه افزود: میزان بودجه پیش‌بینی شده برای سال 92 در ملایر 510 میلیارد ریال برای 237 پروژه بوده که تا کنون 23 درصد تخصیص پیدا کرده است.

وی خطاب به مدیران دستگاههای شهرستان ملایر بیان داشت: اداراتی که میزان تخصیص اعتبارات آنها در سال جاری پایین تر از میانگین تخصیص استان و شهرستان است، باید در فرصت باقیمانده پیگیری های لازم را داشته و با ادارات استان همدان در این راستا همکاری کنند.

فرماندار ویژه ملایردر ادامه بر برنامه ریزی بهتر برای بودجه سال آینده تاکید کرد و گفت: در این راستا توجه به مناطق محروم در اولویت بودجه سال 93 شهرستان است.

آزادبخت در ادامه از افتتاح و کلنگ زنی 118 پروژه عمرانی در دهه فجر در ملایر خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای این تعداد طرح 250 میلیارد ریال است.

آزادبخت همچنین با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی نظام خدمت رسانی به مردم است بر انجام خدمت بی منت به مردم توسط مدیران دستگاه ها تاکید کردو گفت: مردم ولی نعمت ما بوده و خدمت به ملت افتخار مسئولان نظام است.

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان ملایر نیز بیان داشت: در مجموع 20 درصد از اعتبارات استان همدان در سال جاری سهم شهرستان ملایر است.

ایرج کریمی اظهار داشت: میزان تخصیص اعتبارات برخی ادارات ملایر شامل بنیاد مسکن، محیط زیست، آب و فاضلاب شهری، دانشگاه علوم پزشکی، کانون پرورش فکری کودکان، شهرداری ملایر، شرکت سهامی شهرک های صنعتی و تبلیغات اسلامی، میراث فرهنگی، دانشگاه پیام نور، اداره کل نوسازی مدارس، فنی و حرفه ای، اداره ورزش و جوانان از محل استانی عملکرد ضعیفی بوده است.

وی افزود: برخی ادارات نیز میزان تخصیصی بالای 30 درصد را داشته که این ادارات شامل پزشکی قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، دانشگاه ملایر، بنیاد شهید، امور عشایری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی، نوسازی مدارس ، هلال احمر، شرکت توزیع نیروی برق و فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

وی همچنین از اختصاص 13 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های مذهبی و مساجد این شهرستان خبر داد.

ایرج کریمی بیان داشت: از این میزان، دو میلیارد و 100 میلیون ریال به اداره اوقاف، چهار میلیارد و 900 میلیون ریال به حوزه علمیه و دو میلیارد و 140 میلیون ریال به میراث فرهنگی اختصاص یافت.