به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که ظهر یکشنبه با حضور رضا طاهری شهردار، اعضاء شورا و پلیس راهور و اماکن شهرستان البرز در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد در خصوص مشکلات ترافیکی و شهر و همچنین راه حل های آنها بحث و تبادل نظر شد.



رضا طاهری در این جلسه با بیان اینکه شهرداری تمام تلاش خود را در جهت رضایتمندی شهروندان به کار خواهد برد اظهارداشت: در حال حاضر با توجه به مشکلات ترافیکی باند کندرو اقداماتی در این خصوص از سوی شهرداری صورت گرفته است که شامل نصب تابلوهای اعلام رانندگی، خط کشی و ساماندهی آن است.



وی افزود: قرار داد پارکبان در این مسیر و خط کشی زرد وتعیین قسمت های پارک خودرو در دست اقدام است که به زودی جهت تسریع و روانسازی تردد در این مسیر انجام خواهد شد.



شهردار بیدستان در ادامه نیز به هماهنگی این شهرداری و نیروی راهور اشاره کرد و گفت: در جهت ساماندهی و نظم و امنیت در این خیابان با این نیرو هماهنگی های لازم صورت پذیرفته است تا این نیرو نسبت به جلوگیری از پارک های دوبله غیراصولی اقدام کند.



طاهری به بازسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی و اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: در جهت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و همچنین زیباسازی سیمای شهر به زودی تمامی ایستگاه های اتوبوسرانی و تاکسی ها رنگ آمیزی و بازسازی خواهد شد.



وی با اشاره به تهیه یک خودرو طبق مصوب شورای اداری شهرستان البرز توسط شهرداری بیدستان و شریفیه افزود: در جهت بهتر شدن خدمات نیروی انتظامی به خصوص پلیس راهور در این دو شهر به زودی یک دستگاه خودرو خریداری و به این نیرو تحویل خواهد شد.



شهردار بیدستان در پایان به نبود پارکینگ عمومی در این شهر اشاره کرد و گفت: یکی از علت‌های وجود ترافیک در شهر نبود پارکینگ عمومی است که علاوه‌بر ایجاد مشکل برای مالکین خود نیز برای مدیریت شهری بخصوص شهروندان مشکلاتی را در بخش تردد ایجاد کرده است که امیدواریم با ایجاد پارکینگ در این شهر این مشکل هم حل شود.



وی یادآورشد: این موضوع هم در دست بررسی و پیگیری است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

طاهری یادآورشد: انتقال مشاغل مزاحم به بیرون از شهر یکی دیگر از اقدامات مهم شهرداری است که بزودی انجام خواهد شد.