اكران همزمان فيلمهاي جشنواره فجر در يزد/ 15 تا 25 بهمن زمان اكران فيلمها

بهرام عبدالحسيني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه قرار است 20 فيلم از بخش مسابقه اين جشنواره در يزد نيز به نمايش درآيد، اظهار داشت: پس از قطعي شدن، اسامي فيلم هاي قابل اكران در يزد به مردم اطلاع رساني مي شود.

وي با بيان اينكه قرار است 20 فيلم از بخش مسابقه جشنواره بين ‌المللي فجر در يزد به نمايش در‌آيد، بيان كرد: اين فيلم ‌ها در روزهاي 15 تا 25 بهمن ماه سال جاري، در مجتمع پرديس سينما تك يزد واقع در صفائيه اكران مي ‌شوند.

عبدالحسيني ادامه داد: اين برای نخستین بار در طول برگزاری جشنواره فجر است كه فیلم‌های این جشنواره در یزد نيز اکران می‌شوند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد يادآور شد: اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در يزد همزمان با تهران، در یزد انجام می شود.

عبدالحسيني با بيان اينكه مردم يزد به تماشاي فيلم ‌هاي خوب علاقه نشان مي‌ دهند، اظهار داشت: به طور قطع استقبال باشكوهي از اكران اين فيلم‌ها در استان يزد صورت خواهد گرفت.