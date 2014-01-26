پیشرفت 60 درصدی طرح هادی در 10 روستای سمیرم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سمیرم ظهر یکشنبه به منظور بررسی وضعیت اعتباری اختصاص یافته به شهرستان برای پروژه های تعریف شده شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سمیرم تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مصطفی بیات رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم از 82 درصد کل اعتبارات مربوط به این اداره برای سال 1392خبر داد و اظهار داشت: در قالب این اعتبار پروژه هایی مانند عملیات واکسیناسیون دام عشایری و روستائی ، بازدید از واحدهای پرورش آبزیان ، فعالیت های بهداشتی بخش آبزیان اجرا شده است.



وی افزود: تاکنون حدود 50 درصد از پروژه ها توسط شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم با توجه به اعتبارات تخصیص با پیشرفت روبه رو بوده اند.

اصغر آقائی نیز در ادامه کل اعتبارات اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمیرم را در سال 1392 یک میلیارد و 38 میلیون تومان دانست و اذعان داشت: از این اعتبارات مبلغ 20 میلیون تومان برای روستای علی آباد دهکرد تخصیص یافت.

وی اضافه کرد: از مجموع اعتبار 35 میلیون تومانی برای 10 روستای شهرستان سمیرم که مشمول طرح های هادی روستائی هستند شاهد پیشرفت 50 تا 60 درصدی فعالیت های اجرایی حوزه طرح هادی روستائی در 10 روستای مورد نظر هستیم و این در حالی است که برای روستای چشمه رحمان هم از محل اعتبارات بند ب ماده 11 و محل اعتباری واگذاری ها و فروش زمین نیز مبلغ 15 میلیون تومان تخصیص یافته است.

رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمیرم ادامه داد: برای روستای سعادت آباد هم مبلغ 17 میلیون تومان از محل اعتباری واگذاری ها لحاظ شده است که اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی در این روستا حداقل دو برابر مبلغ ذکر شده است.

وی طرح های قابل اجرای بخش مسکن را در استان اصفهان در سال 1392 متنوع و بیشمار ذکر کرد و گفت: در سال جاری مبلغ 700 میلیون تومان از طرف مدیریت طرح های استان اصفهان لحاظ شده که به علت تنوع و تکثر برنامه های بخش مسکن حذف شده است.

آقائی به در نظر گرفتن مبلغ 25 میلیون تومان برای روستای قلعه قدم اشاره کرد و با بیان اینکه اعتبار لازم برای امور عمرانی این روستا حداقل 50 میلیون تومان است و 25 میلیون تومان این مبلغ هم در حد دیون است، تصریح کرد: در شرایط فعلی اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توان کار به میزان 10 میلون تومان را دارد.

همچنین ابوالقاسم صباغی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم اعتبار سال جاری این اداره در سال 92 را دو میلیارد و 200 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: طبق جداول تخصیص این اعتبار می بایست در مواردی مانند کمربندی جنوب ، روکش های حفاظتی ، تهیه طرح جامع شهر سمیرم ، نگهداری راههای اصلی فرعی روستائی ، به سازی محور ونک شمس آباد ، به سازی سه راهی مورک کمه ، تکمیل جاده روستائی گرموک سرطاق ،احداث راه پادنا به دزی کرد ، تامین و تجهیز و ایمنی راهها هزینه شود.

حجت الاسلام محمد جواد رضائی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمیرم نیز در سخنانی با بیان اینکه این اداره دو ردیف اجرائی را برای هزینه کرد اعتبارات سال 92 در نظر دارد دو پروژه مذکور را خانه های عالم و تجهیز و تکمیل مجموعه اداری دانست و گفت: امسال از مجموع اعتبار 45 میلیون تومانی مصوب شده فقط 20 درصد اعتبار برابر 9 میلیون تومان محقق شده است.



وی افزود: این اداره برای تکمیل دو باب خانه عالم در اواخر سال گذشته و اوایل امسال مبلغ 16 میلیون تومان هزینه کرده که انتظار می رود امسال با تغییر منابع اعتباری منابع مورد نیاز تامین و در مسیر خدمت به روحانیون مبلغین و مردم هزینه شود.



رضائی بیان داشت: ردیف اجرائی تجهیز و تکمیل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمیرم نیز نیازمند اعتباری افزون بر 25 میلیون تومان است که تاکنون تخصیص صورت نگرفته است.

در بخشی دیگر از موارد مطرح شده این جلسه علی حسین بهرامیان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم اعتبار امسال این اداره را 595 میلیون تومان ذکر کرد و با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه های تحت حمایت اعتبارات امسال با توجه به زمان اعلام شده برای اجرای هر پروژه 100 درصد بوده است، تصریح کرد: مابقی پروژه های غیر تحت پوشش اعتبارات امسال هم در حال حاضر با پیشرفت 30 درصدی روبرو هستند.

وی با بیان اینکه هنوز اعتباری در این راستا به اداره منابع طبیعی نرسیده، افزود: قول تخصیص 40 درصد اعتبارات از سوی مسئولان استانی داده شده اما هنوز این اعتبار محقق نشده است.

