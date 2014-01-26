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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۳

توجه به مدارس حاشیه شهر و رسیدگی به دانش آموزان بی‌بضاعت ضروری است

توجه به مدارس حاشیه شهر و رسیدگی به دانش آموزان بی‌بضاعت ضروری است

کاشمر – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش وپرورش شهرستان کاشمر با بیان اینکه توجه به مدارس حاشیه شهر و رسیدگی به دانش آموزان بی بضاعت ضروری است، گفت: مدیران ایجاد مدرسه سالم و با نشاط را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج سعادتمند ظهر یکشنبه در اولین جلسه تخصصی مدارس ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان کاشمر برگزار شد اظهارکرد: مدیران مدارس همکنون بادرایت با توجه به مشکلات عدیده در موضوع مالی امور مدارس را به پیش می‌برند که قابل تقدیر است ولی توجه در جهت ایجاد مدرسه سالم وبا نشاط میتواند در روحیه دانش آموزان موثر تر باشد

وی با بیان اینکه جامعه ای که پرسشگر نداشته باشدبه جایی نمی‌رسد افزود: مدیریت برقلب‌ها وایجادصمیمیت دربین همکاران و دانش آموزان باید از دیگر برنامه های مدیران مدارس باشد.

سعادتمند توجه به مدارس حاشیه شهر و ررسیدگی به دانش آموزان بی‌بضاعت تاکید کرد و بُعد تربیتی آنهارا از ابعاد مهم در تربیت دانش آموزان دانست و اظهار داشت: انجمن مدارس بازوی توانمند برای مدارس و آموزش و پرورش می‌باشد که باید از این ظرفیت نیز به خوبی استفاده شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در آستانه استقبال از دهه مبارک فجرمی باشیم مدیران برنامه‌های دهه مبارک فجر را با کیفیت بالا و خوب برگزار وفضایی شاد در مدارس ایجاد نمایند.

کد مطلب 2221993

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