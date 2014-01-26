تدارک شرایط پذیرش کالاهای جدید در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج اکبریه گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز تلاش های این دولت برای شفاف سازی در فضای اقتصادملی و حذف رانت های به جا مانده از ساختار بیمار اقتصاد ایران، بورس کالا به عنوان تنها بازار متشکل کالایی در حوزه محصولات صنعتی، معدنی، فرآورده های نفتی و کشاورزی رایزنی های گستره ای را با دولت برای کمک به اهداف توسعه ملی دولت و نیز توسعه کارآمد بورس آغاز کرده است.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران افزود:با توجه به این که بورس کالا در دوره وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع و با حمایت های بی دریغ ایشان شکل گرفته، در حال حاضر نیز ایشان در جایگاه معاون اولی رئیس جمهور حمایت های لازم را برای گسترش دامنه فعالیت بورس کالا به عنوان کارآمدترین ابزار شفاف سازی قیمت ها، معاملات و حذف رانت و سوء استفاده از بازارهای انحصاری، مبذول داشته اند.

اکبریه همچنین از به نتیجه رسیدن تعاملات بورس کالا با وزارت جهادکشارزی خبر داد و گفت: وزیر جهادکشارزی در راستای اجرای ماده 33 قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای نظام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که نوید برقراری قیمت عادلانه برای محصولات کشاورزی می دهد، اخیرا دستور تشکیل میز بورس محصولات کشاورزی را در وزارت جهادکشاورزی صادر کرده است.

وی برخی برداشت ها در خصوص مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت با توسعه فعالیت بورس کالا را نادرست خواند و گفت: بنده با شناختی که از سالیان دور نسبت به آقای نعمت زاده دارم، مطمئنم که ایشان مخالفتی با گسترش فعالیت بورس کالا ندارند، کما اینکه عرضه سنگ آهن در تالار صادراتی بورس کالا در راستای رایزنی های بورس کالا با ایشان و وزارتخانه متبوعشان به ثمر رسیده است.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران تاکید کرد: بدون شک دغدغه وزیر صنعت، معدن و تجارت، شفافیت حداکثری قیمت ها در بورس و کشف عادلانه تر قیمت هاست که برای این منظور هم ابزاری جز بورس کالا وجود ندارد، لذا اگر ایشان نقدی هم دارند، هدفشان افزایش کارایی این بازار متشکل است.

اکبریه ادامه داد: مطابق رایزنی های صورت گرفته با مجموعه دولت، در حال حاضر این شرکت در حال تدارک شرایط پذیرش کالاهای جدید در هر سه حوزه محصولات صنعتی، معدنی، فرآورده های نفتی و کشاورزی است و همچنین با تصویب معاملات برخط از سال آینده معاملات آنلاین در بورس کالا راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: گذشته از تلاش ما برای توسعه معاملات آتی، در حال ارزیابی و برنامه ریزی برای گسترش دامنه فعالیت بورس کالا حتی در حوزه زمین و مسکن هستیم تا بتوانیم نقش خود را در قیمت گذاری کارشناسانه و حذف رانت و واسطه گری های زاید در اقتصاد ایران به نحو بهتری ایفا کنیم.