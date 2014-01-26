به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم حاتمي‌كيا نویسنده و کارگردان سینما، متولد 1340 تهران و فارغ‌التحصيل رشته‌ فيلمنامه‌نويسي از دانشكده‌ سينما و تئاتر دانشگاه هنر است.

وي فعاليت سينمايي خود را سال 1359 به عنوان فيلمبردار در گروه تلويزيوني «روايت فتح» آغاز كرد. «دیده‌بان» شروع فعالیت سینمایی او در سینمای دفاع مقدس بود، که خود از سربازان جان بر کف دوران جنگ تحمیلی است.

منتقدان «بوی پیراهن یوسف»، «از کرخه تا راین» و «آژانس شیشه‌ای» را بهترین فیلم‌های حاتمی‌کیا می‌دانند که او را به فیلمسازی محبوب در بین نیروهای انقلاب تبدیل کرد.



به پاس تمام فعالیت‌های مؤثر و مجاهدانه‌ هنرمرد روزهای آتش و خون و سردار بی‌نشان عرصه‌ فرهنگ و هنر مراسم پاسداشتی به میزبانی جمعی از فرزندان شهدا روز دوشنبه 7 بهمن‌ماه 92 از ساعت 18 در نخلستان اوج برای حاتمی‌کیا برگزار می‌شود.

فرزندان شهیدان محمدجواد تندگویان، محمدابراهیم همت، محمود کاوه، عباس کریمی، عباس ورامینی، مهدی زین‌الدین، حمید باکری و... با حضور در این مراسم از این کارگردان تجلیل خواهند کرد.