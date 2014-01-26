به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزاد بخت ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه رییس جدید اداره اوقاف و امور خیریه ملایر با اشاره به اینکه 63 درصداز شهرستان ملایر موقوفه است، ابراز داشت: وقف ظرفیت بزرگی برای توسعه جامعه است.

آزاد بخت با بیان اینکه مدیریت درست در استفاده از موقوفات باعث پیشرفت و توسعه خواهد شد، گفت: در این راستا باید از ظرفیتهای موقوفات ملایر بهره ببریم.

وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات رئیس سابق اداره اوقاف وامور خیریه ملایر گفت: شهرستان ملایر دارای خیرین زیادی است و برای جذب بیشتر خیران در راستای احیای موقوفات باید اطلاع رسانی ها بیشتر شود.

آزاد بخت همچنین با تاکید بر اینکه مدیریت جدید اوقاف و امور خیریه ملایر باید با برنامه ریزی درست برای توسعه شهرستان تلاش کند، افزود: در این راستا انتظار داریم مدیریت جدید تلاش برای خدمت به مردم را در اولویت داشته باشد.

رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه ملایر نیز با بیان اینکه در موقوفات مهمترین کار عمل به نیات واقفان است، اظهار داشت: در این راستا باید حق موقوفات به درستی ادا شود.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی بر همکاری سایر نهادها و ادارات و ارگانهای شهرستان ملایر با اداره اوقاف و امور خیریه تاکید کرد و گفت: پرداخت به موقع حق موقوفه باعث پیشرفت و توسعه و همچنین تسریع در امر خدمت رسانی به مردم می شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهرستان ملایر در امر موقوفات بیان داشت: تمام تلاش خود را برای استفاده صحیح و عمل به نیات واقفان شهرستان خواهیم کرد و حاضر نیستیم حتی یک سر سوزن از موقوفات به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارج شود.

مدیرکل حراست سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز گفت: حفظ و حراست از موقوفات بخش مهمی از وظایف مسئولان است.

احمد باقری بیان داشت: مسئولان اوقاف و امور خیریه باید مراقبت های لازم را از کسانی که به دنبال تعرض به اموال موقوفات هستند، داشته باشند.

در این مراسم حجت الاسلام مرتضی عزیزی به عنوان رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه ملایر معرفی و از خدمات حجت الاسلام رضا زین العابدینی تقدیر شد.