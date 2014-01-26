سرانه ورزشی خراسان جنوبی 80 سانتی متر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا عمیدیان ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با اشاره به وجود 95 سالن ورزشی سرپوشیده در استان اظهارکرد: از این تعداد 33 سالن در روستاها ساخته شده و در اختیار جوانان قرار دارد.

عمیدیان ا اشاره به فعالیت 87 باشگاه ورزشی در استان نیز گفت: از مجموع این باشگاه تنا پنج باب برای بانوان فعالیت می کند.

وی از در دست ساخت بودن 102 پروژه ورزشی در سطح استان خبر داد و گفت: برای تکمیل این پروژه ها به 470 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

عمیدیان با اشاره به درخشش ورزشکان خراسان جنوبی در عرصه ورزشهای قهرمانی کشور گفت: 21 نفر ملی پوش از استان در رشته های مختلف ورزشی حضور دارند و 17 نفر نیز به اردهای تیم ملی دعوت شده اند.

65 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه دیجیتال

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به آمادگی صدا و سیمای استان برای پوشش برنامه های ورزش و توسعه و ترویج ورزش در استان گفت: برنامه ورزش استان به دلیل عدم همکاری دستگاه های مربوطه تعطیل شد.

محد ثقفی گفت: دو برنامه رویدادهای ورزشی استان و ورزش استان در راستای توسعه و ترویج ورزش در دستور کار صدا و سیمای استان است.

وی با اشاره به اینکه 65 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش شبکه دیجیتال قرار دارند؛ بیان داشت: با احداث 27 ایستگاه جدید که در دستور کار قرار دارد این میزان پوشش دهی به 90 درصد جمعیت استان افزایش می یابد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی عنوان کرد: به دلیل کمبود اعتبارات، احداث و نصب سیستم دیجیتال با اولویت بندی مراکز شهرستان ها، شهر ها و بخش ها و روستاها در دستور کار قرار دارد.

دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین ارزش های اسلامی

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه یکی از وظایف در حوزه فرهنگ تبیین و تکرار اصول انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن دانست و گفت: امروز پیام انقلاب اسلامی ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی در حال توسعه است.

علی محمد گلستانی فرد امنیت، آرامش و اقتدار امروز نظام اسلامی ایران مدیون هدایت های امام خمینی (ره)، ایثار شهداء و رزمندگان دفاع مقدس عنوان کرد وبیان داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین ارزش های اسلامی است.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی است، عنوان کرد: دستگاه های دولتی بخشی از اعتبارات خود را در زمینه ترویج و توسعه قرآن، اقامه نماز و امربه معروف و نهی از منکر اختصاص دهند.

وی همچنین بر توسعه و ترویج ورزش های همگانی برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه از سوی مسئولان امر تاکید کرد.