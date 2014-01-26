ترافيک محدوده فرودگاه مهرآباد روان سازي مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیریان ظهر امروز به همراه رئيس پليس فرودگاه مهرآباد و مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور به منظور بررسي وضعيت ترافيک خودروها در محدوده فرودگاهي از ترمينال هاي فرودگاه مهرآباد بازديد كرد.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در راستاي كاهش بار ترافيكي محدوده فرودگاه مهرآباد خواستار برنامه ريزي و اقدامات مناسبي به ويژه براي ايام اوج پروازها شد و تاكيد كرد: با همكاري نهادهاي ذيربط موضوع روانسازي ورودي فرودگاه، كاهش و يا رفع ايستايي خودروها در محدوده مذكور از جمله احداث مسير ويژه تردد تاكسي ها، طرح بهسازي پاركينگ ها و مسيرهاي دسترسي به فرودگاه برنامه هاي توسعه و بهسازي پياده روها و معابر، همچنين جداسازي خطوط ورودي و خروجي مسافران و استقبال كنندگان با جديت دنبال شود.

جهانگیریان ادامه داد: از آنجا كه پرواز حجاج همچنان از فرودگاه مهرآباد انجام مي شود مشكلات ترافيكي منطقه ناشي از ترافيک شديد خودروهاي مشايعت كنندگان و تاكسي ها در مسيرهاي منتهي به فرودگاه مهرآباد تشديد شده است؛ برهمين اساس لزوم اتخاذ تدابيري جهت انتقال پروازهاي حج عمره و تمتع به فرودگاه امام (ره) ضروري است.

وی افزود: به زودي جلسه اي با حضور دست اندركاران از جمله سازمان حج و زيارت و شركت فرودگاه هاي كشور به منظور بررسي روند اين امر برگزار خواهد شد تا ضمن مطالعه ميزان پيشرفت و ايجاد زيرساخت ها، جدول زماني انتقال پروازهاي حج تهيه شود.