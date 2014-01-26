نمازخانه ورزشگاه های تهران 22 بهمن افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره ورزش و جوانان جنوب غرب استان تهران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در جهت ترویج اقامه نماز در محیط های ورزشی از شهریورماه سالجاری اقدام به ساخت پنج نمازخانه در ورزشگاه های این حوزه کرد و قرار است با حمایت های مالی حسین هدایتی این نمازخانه ها همزمان با 22 بهمن به بهره برداری برسد.

حسین خبیری رئیس اداره ورزش و جوانان حوزه جنوب غرب تهران ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود فقر امکانات و نبود اعتبارات به لطف خدا و با حمایت مدیرکل تربیت بدنی استان و مساعدت های مالی آقای هدایتی ، احداث نمازخانه ها را در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه تاکنون پیشرفت 70 تا 80 درصدی در ساخت و تکمیل آنها داشته ایم.

وی افزود: خوشحالیم که در کنار مجموعه ورزشی توانستیم قدمی هر چند کوچک در جهت انجام رسالت دینی خود برداریم و امیدوارم شاهد روزی باشیم که در کنار همه ورزشگاه های کشور نمازخانه های مجهز و با کیفیت احداث شود تا ورزشکاران مومن بتوانند به راحتی در جهت ادای فریضه نماز اقدام کنند.