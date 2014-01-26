اعتبارات مورد نیاز تولیدات دامی کاشمر هنوز محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر یکشنبه درنشست تخصصی با مدیرکل طیور وزارت جهادکشاورزی خراسا رضوی اظهارکرد: كاشمر شهرستان كشاورزي است كه دربخش باغات و دام وطيور مي تواند نقش قابل توجهی در توليدات كشاورزي و دامي براي كشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید به چرخه تولید اهمیت ویژه داده شود افزود: در جهت فعال بودن چرخه تولید با پرداخت تسهیلات به دامدار چرخه تولیدی فعال و پویا خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: در راستاي حمايت از كشاورزان ودامداران تفاهم نامه اي سه جانبه با معاون وزير جهاد كشاورزي و نماينده مجلس براي تامين 1500 تن گوشت قرمز درسال توسط دامداران شهرستان امضا شده و تاکنون 1700واحد تولید دامی معرفی گردیده اند ولی تاکنون اعتبار مورد نیاز آن تامین نشده است.

وی اعتبار مورد نیاز دراین خصوص را درحدود 170 میلیارد ریال عنوان داشت و ابراز امیدواری کرد: با توجه به امضا تفاهم نامه ، وزارت جهادکشاورزی نسبت به تامین این اعتبار تسریع نماید.

فرماندار کاشمر یکی از پروژه های مهم دامی شهرستان را کارخانجات خوراک دام صالح عنوان نمود و تصریح کرد: گامهاي مثبتي درجهت توسعه بخش كشاورزي به ويژه دربخش دام و طيور درشهرستان برداشته شده است و مجموعه كارخانجات خوراك دام صالح نمونه اي از يك كار موفق و ارزشمند در منطقه مي باشدکه نیاز به کمک و همکاری دارد تا هم در تولید و هم در اشتغال زایی موفق تر باشد.