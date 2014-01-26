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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۵

در ایام دهه مبارک فجر؛

بزرگراه امام علی (ع) به سخنان مولای متقیان مزین می شود

بزرگراه امام علی (ع) به سخنان مولای متقیان مزین می شود

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 7 از مزین شدن دیواره بزرگراه امام علی (ع) در این منطقه به طرح ها و سخنان مولای متقیان حضرت علی (ع) همزمان با ایام سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر ، شهرام یاسمی با اعلام این مطلب گفت: نقاشی 20 دیوار بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل تقاطع خیابان سبلان تا پل دماوند در این منطقه تا دهه مبارک فجر به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه 20 دیوار در بزرگراه امام علی (ع) برای مزین شدن به سخنان مولای متقیان انتخاب شده اند، تصریح کرد: مجموع مساحت این 20 دیوار حدود 5 هزار مترمربع است و نقاشی ها با استفاده از رنگ اکرلیک اجرا می شود.

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه7 تاکید کرد: در حال حاضر کار نقاشی 5 دیوار به اتمام رسیده و باقی دیوارها نیز زیرسازی شده و به مرور کار نقاشی آنها انجام و در نهایت همزمان با دهه مبارک فجر دیواره بزرگراه امام علی (ع) مزین به سخنان حضرت علی (ع)  می شود.

یاسمی خاطرنشان کرد: کاهش آلودگی های بصری، تزئین فضای شهر، تامین آرامش روحی و روانی شهروندان و احیای فضاهای نازیبا و بد منظر در بزرگراه ها و معابر از جمله دلایل ترسیم نقاشی دیواری در بزرگراه امام علی (ع) است.

کد مطلب 2222003

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