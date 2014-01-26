به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی ظهر یکشنبه در جمع کارآفرینان نمونه صنعتی استان اظهار کرد: اکنون زمان آن است که پایش زبست محیطی را به افراد صنعت گر واگذار کرد تا صاحبان صنعت برای توسعه پایدار برنامه ریزی داشته باشند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نه در مقابل صنعت بلکه همراه با صاحبان صنایع بوده و با توسعه همگام است.

صالحی گفت: آلودگی های غیرقابل انکار ناشی از تولید، پشت دیوار شهرکهای صنعتی محبوس نبوده و اثرات آن سلامت آحاد جامعه را به مخاطره می اندازد.

وی بر لزوم بهره گیری از صاحبان اندیشه و حضور فرهیختگان توانمند در مدیریت مباحث مختلف، تاکید کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: عمده کار آفرینان ضابطه مند که دغدغه های زیست محیطی دارند درچارچوب فعالیت های یک سازمان مردم نهاد و تشکل صنعتی، نسبت به گسترش تعامل خود با محیط زیست اقدام کنند.

صالحی گفت: بر این اساس کمیته مشترکی متشکل از نماینده صنف صنعتی، رئیس کانون کارآفرینان و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان شکل گیرد.