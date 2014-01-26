2300 مددجوی کوهدشتی از خدمات مشاوره کمیته امداد بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردان امرایی ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: انجام مشاوره و راهنمایی مددجویان از طریق مشاورین این نهاد با هدف بررسی مشکلات روحی و روانی مددجویان در گروههای سنی مختلف در قالب جلسات فردی و گروهی در طول سال انجام می گیرد.

امرایی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و نقش مشاوره در رفع بسیاری از مشکلات روحی روانی مددجویان و جلوگیری از ورود بسیاری از آسیب های اجتماعی به درون خانواه ها، بیان داشت: جلسات مشاوره فردی با حضور مددجویان در دفتر مشاوره این نهاد و همچنین حضور مشاورین در منزل مددجویان در زمینه مسائل و مشکلات ارتباطی، اختلالات خلقی، اضطراب، اختلالات شخصیت، سوء مصرف مواد، مشکلات خانوادگی، شغلی و همچنین مشکلات روانی اجتماعی و محیطی مددجویان برگزار می شود.

وی همچنین ارائه راهنمایی های مشاورین این نهاد به مددجویان را بخش دیگری از اقدامات مشاورین در راستای جلوگیری از بروز مشکلات به درون خانواده ها عنوان کرد و افزود: راهنمایی های ارائه شده به مددجویان در زمینه های تربیت صحیح فرزندان، راهنمایی های پیش از ازدواج، راهنمایی های تحصیلی و همچنین راهنمایی هایی در زمینه خانواده بوده است.

امرایی در پایان ارائه مشاوره به مددجویان را یکی از مهمترین اقدامات این نهاد در راستای رفع مشکلات عمده خانواده ها و قراردادن آنان در مسیر توانمندسازی فکری و فرهنگی خانواده ها عنوان کرد و اظهار داشت: با پیگیری های واحد مشاوره کمیته امداد اغلب مراجعین به واحد مشاوره کمیته امداد امام (ره) شهرستان کوهدشت ضمن رفع مشکلات روحی و روانی با معرفی به واحدهای مختلف اشتغال و خودکفایی، فرهنگی، مسکن و ... به سمت توانمندی فرهنگی و اقتصادی نیز هدایت شده ند.