تحقق 100 درصدی اعتبارات اشتغال مشاغل خانگی خلیل آباد

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر مراد زاده ظهر یکشنبه در چهاردهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خلیل آباد، اظهار کرد: جهت مشاعل خانگی تاکنون مبلغ 105 میلیون تومان که به شهرستان اختصاص یافته بود پرداخت شده است.

وی افزود: همکنون ایجاد اشتغال از طریق بخش دولتی دارای مسیرهایی است که زمان بر است و کمتر امکان‌پذیر است و نیاز به مشارکت به بخش خصوصی می باشد تا راحتر بتوانیم زمینه ایجاد اشتغال در شهرستان را داشته باشیم.

مرادزاده لزوم توجه به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درشهرستان را مهم دانست و افزود: رتبه شهرستان در بحث جذب اعتبارات اشتغال در سطح‌ استان، رتبه چهارم می باشد ولی در ثبت رصد از سهم اعلام شده به شهرستان‌ که تعداد یک هزار و 624 نفر است تاکنون فقط 600 نفر در سامانه ثبت شده است که می‌طلبد دستگاه‌های اداری و خدماتی از جمله جهاد کشاورزی و کمیته امداد درخصوص ثبت تعهد خود در سامانه اشتغال کشور اقدام کنند.