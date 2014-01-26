به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هراتی مطلق ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ازنا اظهار داشت: آنچه ملت ایران را در مبارزه با رژیم شاهنشاهی و دفاع مقدس به پیروزی رساند ایمان به خداوند متعال بود.

وی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در مقابله نظامی با نظام مقدس اسلامی روی به تهاجم نرم آورده اند افزود: اعتیاد یکی از مهمترین ابزارهای تهاجم دشمن است که دین و اقتصاد جامعه را هدف قرار داده است و باید برای مقابله با آن بیشتر از گذشته تلاش کرد.

امام جمعه ازنا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نباید گمان کنیم همه مشکلات کشور در تحریم خلاصه شده است عنوان کرد: کشور ما دارای منابع و ذخایر غنی است که باید برای استفاده از این ظرفیت درونی برنامه ریزی کرد.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی و طرح چندین باره گزینه نظامی تصریح کرد: مردم ایران، مردمی عاشورایی و شهید پرور هستند و هراسی از گزینه نظامی ندارند و در مقابل یاوه گویی ها تسلیم نخواهند شد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به نزدیکی دهه فجر انقلاب اسلامی خواستار حضور مسئولین در مراسم های مختلف این دهه از جمله شب های انقلاب و راهپیمایی 22 بهمن شد و افزود: مسئولین نباید از حضور در میان مردم غافل شوند.