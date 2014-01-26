رکورد معاملات در بورس انرژی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات یکشنبه 6 بهمن ماه در رینگ داخلی بازار فیزیکی و در روز متراکم عرضه ها، شرکت ملی نفت ایران 2210 بشکه میعانات گازی پالایشگاه ایلام را عرضه کرد.

خریداران هر بشکه میعانات گازی عرضه شده را حدود 2 میلیون ریال خریداری کردند از این رو ارزش محموله میعانات گازی معامله شده 4 میلیارد و 334 میلیون ریال برآورد می شود.



در ادامه معاملات امروز، 2520 تن آیزوریسایکل پالایشگاه نفت اصفهان به ارزش 54 میلیارد و 474 میلیون ریال داد و ستد شد. از دیگر محصولات پالایشگاه اصفهان امروز یک میلیون و 398 هزار لیتر حلال 402 به ارزش 25 میلیارد و 738 میلیون ریال به فروش رسید.



روز پر فروش برای پالایشگاه نفت اصفهان با عرضه 174 هزار لیتر حلال 406 ادامه پیدا کرد. ارزش این محموله 3 میلیارد و 190 میلیون ریال بود که خریداران به صورت نقد وجه معامله را پرداخت کردند

در ساعات پایانی بازار فیزیکی پالایشگاه نفت اصفهان 108 هزار لیتر حلال 400 را با موفقیت عرضه کرد و بفروش رساند. این محموله هم از سوی مشتریان به قیمت 2 میلیارد ریال خریداری شد.



پالایشگاه نفت تبریز امروز همچنین هم با عرضه سه میلیون لیتر حلال 402 حضور موفقی را در بین فروشندگان کالا تجربه کرد. محموله بزرگ حلال 402 تبریز به قیمت 55 میلیارد و 233 میلیون ریال فروخته شد.



بازار مشتقه (تابلو برق) 3713 قرارداد سلف موازی استاندارد برق در 2 نماد بار پایه روزانه و بار پیک روزانه داد و ستد شد. ارزش معاملات برق امروز بالغ بر22 میلیاردو 613 میلیون ریال شد. حجم معاملات امروز بورس انرژی در روز پر فروغ همه بازارها از 167 میلیارد ریال فراتر رفت.