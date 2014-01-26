  1. استانها
  2. اردبیل
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

پیرموذن:

آذربایجان مهمترین بازار صادراتی سیب زمینی اردبیل است

آذربایجان مهمترین بازار صادراتی سیب زمینی اردبیل است

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به کشورهای هدف صادرات این استان گفت: جمهوری آذربایجان در آینده به مهمترین بازار صادراتی سیب زمینی اردبیل تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با سفیر ایران در کشور آذربایجان گفت: با افزایش سطح زیر کشت سیب زمینی در استان پیش بینی می کنیم این کشور جزو بازارهای اصلی و هدف صادرات در زمینه این محصول کشاورزی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اردبیل ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در حوزه کشاورزی دارد، خواستار توجه به توسعه صادراتی انواع محصولات کشاورزی از این استان به کشورهای همسایه شد.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: برنامه ریزی های لازم برای افزایش صادرات در زمینه محصولات کشاورزی به کشور آذربایجان انجام شده و سال آینده با توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت روابط تجاری بین دو کشور افزایش می یابد.

پیرموذن با اشاره به تشکیل اتاق بازرگانی مشترک بین ایران وآذربایجان ادامه داد: امیدواریم با تشکیل این اتاق مشترک فعالیت های تجاری و اقتصادی  این منطقه بیش از پیش گسترش یابد.

سفیر ایران در کشور جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار اضافه کرد: حل موانع صادرات، فعال سازی گمرک بیله سوار و تسهیل روند ادرای بازرگانان دو کشور حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان افزایش می یابد.

محسن پاک آیین با بیان اینکه گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور می تواند بسترساز سرمایه گذاری های مهم در منطقه باشد، تصریح کرد: اردبیل پتانسیل های زیادی درحوزه کشاورزی دارد و کشور آذربایجان نیز دروازه ورود به بازارهای کشورهای منطقه حوزه قفقاز می باشد.

کد مطلب 2222015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها