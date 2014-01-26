آذربایجان مهمترین بازار صادراتی سیب زمینی اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با سفیر ایران در کشور آذربایجان گفت: با افزایش سطح زیر کشت سیب زمینی در استان پیش بینی می کنیم این کشور جزو بازارهای اصلی و هدف صادرات در زمینه این محصول کشاورزی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اردبیل ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در حوزه کشاورزی دارد، خواستار توجه به توسعه صادراتی انواع محصولات کشاورزی از این استان به کشورهای همسایه شد.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: برنامه ریزی های لازم برای افزایش صادرات در زمینه محصولات کشاورزی به کشور آذربایجان انجام شده و سال آینده با توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت روابط تجاری بین دو کشور افزایش می یابد.

پیرموذن با اشاره به تشکیل اتاق بازرگانی مشترک بین ایران وآذربایجان ادامه داد: امیدواریم با تشکیل این اتاق مشترک فعالیت های تجاری و اقتصادی این منطقه بیش از پیش گسترش یابد.

سفیر ایران در کشور جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار اضافه کرد: حل موانع صادرات، فعال سازی گمرک بیله سوار و تسهیل روند ادرای بازرگانان دو کشور حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان افزایش می یابد.

محسن پاک آیین با بیان اینکه گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور می تواند بسترساز سرمایه گذاری های مهم در منطقه باشد، تصریح کرد: اردبیل پتانسیل های زیادی درحوزه کشاورزی دارد و کشور آذربایجان نیز دروازه ورود به بازارهای کشورهای منطقه حوزه قفقاز می باشد.