به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا آقاخانی، ظهر شنبه درنشست خبری با اصحاب رسانه و اشاره به اینکه با شکل‌گیری و برکت انقلاب اسلامی، تحولات ایجاد شده در نیروی انتظامی نیز بر هیچ کس پوشیده نیست، اظهار داشت: همه اعضای پلیس در جبهه امنیت، سربازان این نظام هستند.

وی در مورد اقدامات نیروی انتظامی در دی ماه سال جاری افزود: ماه گذشته ماهی سیاه، برای سارقان اصفهان بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه طی یک پروسه سه ماهه، چهار باند سارق ترانزیت در سطح استان شناسایی و تحویل دستگاه قضا شده است، تاکید کرد: کشفیات سرقت از 145 منزل نیز با موفقیت کامل صورت گرفت.

وی تصریح کرد: کشف 998 تلفن همراه قاچاق و برخوردی جدی با یک شرکت کاغذی، از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در دی ماه است.

مواد مخدر دغدغه نخست مردم دیار نصف جهان است

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه عطش مبارزه با مواد مخدر به مانند ابتدای سال، برای این نیرو تازگی دارد، افزود: در ماه گذشته، دو تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی اشاره‌ای به سوء‌استفاده برخی از اراذل و اوباش از فضای موجود جامعه کرد و گفت: با شمشیر قانون، نفس را از این اراذل می‌گیریم.

آقاخانی ادامه داد: در راستای ایجاد امنیت بیشتر در سطح جامعه، تیم اختصاصی مبارزه با اراذل و اوباش در دستور کار نیروی انتظامی استان اصفهان قرار گرفته است.

برخورد با ماهواره کار همیشگی پلیس است

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه برخورد با تجهیزات ماهواره‌ای در دستور کار همیشگی این نیرو قرار دارد، اظهار داشت: در دی ماه 1392، با افزایش 13 درصدی کشفیات ماهواره‌ای روبرو بوده‌ایم.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی از هفت فقره قتل صورت گرفته در ماه گذشته، شش قتل را کشف و هفتمی را با جدیت دنبال می‌کند.

آقاخانی با بیان اینکه در یک ماه گذشته نیروی انتظامی برخورد با سارقان طلاجات اطفال را با موفقیت دنبال کرد، افزود: شناسایی افراد مزاحم، مبارزه با مواد مخدر و افراد تحت تعقیب از جمله اقدامات صورت گرفته پلیس به صورت "محله به محله" بوده است.

وی ادامه داد: در طرح بازرسی اماکن و صنوف، 700 مورد بازدید صورت گرفته که از این تعداد دو مورد پلمپ شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تعداد تماس‌های گرفته شده با شماره 197شماره را، 6 هزار و 482 مورد عنوان کرد و گفت: در این باب و در دی ماه سال جاری نسبت به آذر ماه، شاهد افزایش 11 درصدی بوده‌ایم.

وی استان اصفهان را در امر مشاوره، سرآمد تمامی استان‌های کشور برشمرد و تصریح کرد: در شهر اصفهان نیز بالاترین مشاوره‌ها در سازمان‌های مشاوره‌ای پلیس صورت گرفته است.

آقاخانی بیان داشت: از تعداد 227 هزار و 919 فقره تماس با شماره 110، بیش از 69 هزار فقره آن تماس عملیاتی و در این باب و نسبب به ماه قبل آن نیز، افزایش 23 درصدی را شاهد بوده‌ایم.

کاهش 10 درصدی جرایم خشن در استان اصفهان

فرماندی نیروی انتظامی استان اصفهان همچنین در مورد گزارش عملکرد 10 ماهه اخیر این نیرو تاکید کرد: کاهش 10 درصدی جرایم خشن، برقراری تعداد 2 میلیون و 246 هزار و 551 تماس تلفنی با شماره 110 و کاهش 19 درصدی تصادفات منجر به فوتی، از جمله موفقیت‌های پلیس در این مدت بوده است.

وی گفت: نیروی انتظامی استان اصفهان در شاخص کشفیات، رتبه نخست کشور را با میزان "80 درصد" وقوع از آن خود کرده است.

رویکرد پلیس در مورد بانوان بدحجاب ارشادی است

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در مورد برنامه‌های آینده این نیرو در دو ماه آینده تصریح کرد: برخورد با رانندگانی که از خود حرکات اکروباتیک نشان می‌دهند، برخورد با باغ‌ ویلاهای بدون مجوز، ایجاد طرح آرامش 5 و مبارزه با اراذل و اوباش از جمله برنامه‌های پیش رو است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی در مورد بانوان بدحجاب تنها رویکردی ارشادی را پیش روی خود قرار داده است مگر اینکه یک شخص به عمد هنجاری‌های حجاب را بشکند.

پارک "خودرو در پیاده‌رو" دغدغه تازه مردم اصفهان

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با افرادی که خودرهای خود را در پیاده‌روها پارک کرده و مزاحمت ایجاد می‌کنند به شدت برخورد می‌شود

وی در مورد کوچه‌هایی که به تازگی انحصاری شده و در برابر آن سد زنجیره‌ای ایجاد کرده‌اند، افزود: در این ارتباط و در صورت بروز شکایت از سوی هم شهری‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

آقاخانی اشاره‌ای به وضعیت 180 کلانتری و پاسگاه موجود در سطح استان اصفهان کرد و اظهار داشت: حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، مجموعه عقیدتی ناجا، بازرسی استان و تیم‌های ویژه، وظیفه رصد این اماکن را بر عهده داشته و گزارش‌های لازم را در اختیار فرماندهی قرار می‌دهند.

وی افزود: اجرای طرح زوج و فرد به دلیل آلودگی هوای اصفهان از دو روز آینده و با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در مورد اینکه پلیس در مورد هر حادثه بلافاصله آن مورد را به دستگاه قضا اطلاع می‌دهد، تاکید کرد: این نیرو بر طبق قانون اجازه دخالت در حکم پرونده‌ها را ندارد و باید تمامی پرونده‌ها، برای کسب تکلیف در اختیار دستگاه قضا قرار داده شود.