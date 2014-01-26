برترین نفرات اوزان هشتگانه مشخص شدند / قهرمانی گادیسوف و گوگایف

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بینالمللی کشتی آزاد ایوان یاریگین که مرحله اول جایزه بزرگ فیلا به حساب میآید، در روسیه به پایان رسید که عبدالسلام گادیسوف به مدال طلای وزن 97 کیلوگرم رسید. این کشتیگیر در لیگ ایران برای تیم استیل آذین ایرانیان به میدان رفت و تمام رقبایش را شکست داد.
اما در وزن 86 کیلوگرم، عبدالرشید سعداللهاف دیگر کشتیگیر روسی بود که بر سکوی نخست ایستاد تا خود را به عنوان یک چهره جدید در این وزن معرفی کند.همچنین در وزن 125 کیلوگرم، آلن خوگایف دیگر کشتیگیر میزبان بر سکوی نخست ایستاد.
در پایان این رقابتها جمال اوتار سلطاناف که با پیروزی بر بخان گویگریف قهرمان وزن 61 کیلوگرم شد، به عنوان فنیترین کشتیگیر انتخاب شد و 1450 دلار جایزه گرفت.
ردهبندی پایانی جام ایوان یاریگین به ترتیب زیر است:
57 کیلوگرم: 1- ولادمیر فلاگنتوف (روسیه) 2- رستم آمپار (روسیه) 3- نیکولای نویف (تاجیکستان) و نریمان اسرافیلوف (روسیه)
61 کیلوگرم: 1- جمال اوتار سلطاناف 2- بخان گویگریف 3- مرشد موتالیموف و مراد نوکادیف(همگی از روسیه)
65 کیلوگرم: 1- ماگومد قربان علیاف 2- علی بک حاجی ایمایف 3- سوسلان رامانوف و احمد چاکایف 5- حاجی مراد نورالدینوف و آلن گوگایف (همگی از روسیه)
71 کیلوگرم: 1- اسرائیل کاسوموف 2- رمضان شمسالدیناف 3- مولید لامپاژایف و ختاک کابولوف (همگی از روسیه)
74 کیلوگرم: 1- انور گدویف 2- احمد حاجی ماگمداف 3- عیسی دادوب و آتسماز ساناکولوف (همگی از روسیه)
86 کیلوگرم: 1- عبدالرشید سعداللهاف 2- شامیل کودای ماگومداف 3- آنزور اوریشف و گئورگی روبایف (همگی از روسیه)
97 کیلوگرم: 1- عبدالسلام گادیسوف 2- ایوان یانکوفسکی 3- باتراز گازایف (هر سه از روسیه) و والری آندرچف (اوکراین)
125 کیلوگرم: 1- آلن گوگایف 2- آنزور خیزریف 3- ارسلان بیک علیاف و مورادین کوشکوف (همگی از روسیه)
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