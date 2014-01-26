افزایش تدابیر امنیتی در روز جمهوری هند/ زخمی شدن 17 نفر در جریان تظاهرات در کامبوج

اندونزی

سوتوپو پورو نوگروهو سخنگوی آژانس ملي کاهش خطرات اندونزی در گفتگو با شینهوا از کشته شدن پنج نفر، مفقود شدن 26 فرد دیگر و همچنین آواره شدن 30 هزار نفر در پی رانش زمین در شمال سوماترا خبر داد که به موجب جاری شدن سیل در این قسمت ایجاد شد.

هند

هندوستان تایمز نیز از افزایش تدابیر امنیتی در منطقه تحت کنترل کشمیر در روز جمهوری هند در روز 26 ژانویه (امروز یکشنبه) خبر داد.

در همین حال یکی از افسران ارشد پلیس در شهر سرینگر اعلام کرد که واحدهای دفاع هوایی و هزاران نیروی مسلح در چند روز گذشته تلاش کردند تا با افزایش امنیت این مراسم در منطقه کشمیر به شبه نظامیان اجازه ندهند که مانع برگزاری این جش و انجام حادثه تروریستی یا غیرمترقبه شوند.

بر این اساس نیروهای نظامی هند برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده و ماموران خنثی سازی بمب نیز در حال خنثی کردن بمب های کنار جاده ای و مواد منفجره در خودروها هستند.

قانون اساسی هند در روز جمهوری این کشور اجرا و در 26 ژانویه 1950 جایگزین قانون دولت هند در سال 1935 شد و این روز یکی از سه روز تعطیل ملی در هند است. مراسم سالگرد روز جمهوری با درجات مختلف تشریفات در پایتخت های دولت و مراکز دیگر جشن گرفته می شود.

میانمار

خبرگزاری فرانسه نیز از با اشاره به پایان دومین کنفرانس شش روزه رهبران 17 گروه مسلح در میانمار نوشت گروههای قومی موافقت خود را برای آتش بس با دولت اعلام کردند.

کامبوج

رویترز نیز گزارش داد در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی کامبوج نیز و صدها نفر از معترضان در نزدیکی پایتخت کامبوج دستکم 17 نفر زخمی شده و دو نفر بازداشت شدند.

معترضان خواستار آزادی 23 معترضی بودند که به خاطر افزایش میزان حداقل دستمزدی خود به خیابانها آمده بودند و در جریان درگیریهای خونین در دوم و سوم ژانویه بازداشت شدند.

این درگیری پس از آن آغاز شد که معترضان تلاش گسترده ای را برای برداشتن موانع پلیس با هدف ورود به پارک آزادی پایتخت کامبوج آغاز کردند و این تظاهرات با دخالت پلیس پایان یافت.

در جریان این درگیری معترضان سنگ و بطری آب به سوی پلیس پرتاب کردند و نیروهای امنیتی نیز برای سرکوب تظاهرات از باتون استفاده کردند.