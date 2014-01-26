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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

احدزاده اعلام کرد:

گازرسانی به 11 روستای پارس آباد/ افتتاح 17 پروژه طی دهه فجر

گازرسانی به 11 روستای پارس آباد/ افتتاح 17 پروژه طی دهه فجر

پارس آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار پارس آباد از گازرسانی به 11 روستای این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح ها هم اکنون تکمیل شده و همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسند.

به گزارش خبرنگارمهر، احد احدزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در این شهرستان افزود: بخش  اسلام آباد، شهرک غفاری، روستا های محمد کندی، تومارکندی، غایب، تومار حاج سعد و قیطرانلوو در این ایام از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه علاوه بر این طرح ها، بيش از 17 پروژه نیز طی دهه فجر در این شهرستان افتتاح خواهند شد، تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ها اعتباري بالغ بر 270 ميليارد ريال هزینه شده است.

معاون فرماندار پارس آباد این طرح ها را در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی، کشاورزی، آموزشی و گاز رسانی و صنعت و معدن عنوان کرد.

وی ادامه داد: گلخانه، بهسازی و زهکشی، طرح تبدیل مکانیزاسیون، آبیاری تحت فشار، گاوداری  200راسی، عملیات زهکشی زیرزمینی، سالن ورزشی و... از جمله این پروژه ها است که در رفع بیکاری و اشتغالزایی می تواند موثر باشد.

به گفته احدزاده برداری از مسکن مهر بهزیستی، طرح بهسازی مسکن روستایی 224 واحدی بنیاد مسکن، افتتاح مدرسه روستایی و چند طرح صنعتی از دیگر طرحهای است که همزمان با دهه فجر در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 2222025

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