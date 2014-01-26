حکم شهردار گرگان از وزارت کشور ابلاغ شد

حسین ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: با تلاش و پیگیری‌های اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در نهایت این حکم صادر به استانداری گلستان نیز ابلاغ شده است.

وی از برگزاری جلسه تودیع و معارفه شهردار گرگان در روز سه‌شنبه خبرداد و اظهار کرد: جلسه تودیع عبدالرضا چراغعلی عضو سابق شورای اسلامی شهر و معارفه علیرضا پزشک‌پور نیز در روز دوشنبه برگزار می‌شود.

در همین رابطه نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: باتوجه به سابقه کاری درخشان حسین صادقلو، ایشان از بین 43 گزینه پیشنهادی به عنوان کارآمدترین فرد برای سمت شهردار گرگان می باشد.

نبی هزار جریبی افزود: حسین صادقلو بهترین گزینه برای سمت شهردار گرگان بوده که در کمترین زمان تحولات مطلوبی را در شهر ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: توجه به مناطق حاشیه شهر گرگان از جمله اولیت کاری شهرداری و شورای شهر می باشد که اعضای دوره چهارم شورای شهر گرگان برای توسعه شهری در این راستا از هیچ تلاشی مضایقه نخواهند کرد.