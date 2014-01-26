علي (ع) در اقامه عدالت و خدمتگزاري به مردم نظير ندارد/ فلسفه وجودي حکومت خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تفسیر بخش ديگری از خطبه امام سجاد(ع) در شهر شام اظهار داشت: امام چهارم شیعیان در این خطبه در بيان فضايل علي(ع) به پيشگامي حضرت در کارها اشاره کردند.

وی ادامه داد: ایشان عنوان کردند که "من فرزند کسي هستم که سرافرازترين فرد قريش و نخستين مؤمن و تصديق کننده خدا و رسولش و پيشتاز پيشگامان است."

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: این در حالیست که شکي نيست پيشتازي و سبقت در کارهاي خير نوعي امتياز و فضيلت است و پروردگار عالم در آيات زيادي بندگانش را به انجام کارهاي خير و سبقت گرفتن به يکديگر براي آنها دعوت کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه خداوند در سوره آل عمران آيه 114 از صفات برجسته مؤمنان و بندگان صالح را سرعت و سبقت در کارهاي خير مي داند یادآور شد: از سوي ديگر خداوند متعال از گروه پيشگامان به نيکي ياد کرده و آن را امتياز بزرگ می شمارد.

وی ادامه داد: علي(ع) شخصيتي است که از ميان نخستين ها اولين و در ميان پيشگامان پيشتاز است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: علي(ع) نخستين مؤمن به خدا و رسول خدا(ص) بود به طوریکه دوست و دشمن در سبقت گرفتن آن حضرت در ايمان اعتراف دارند.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: پيشگامي علي(ع) در اسلام و ايمان مورد اتفاق شيعه و سني است، چه اين که پيشگامي آن حضرت در عبادت و نماز خواندن با رسول خدا(ص) مورد اجماع است.

وی افزود: در اين باره داستاني که شيخ مفيد از يحيي بن عفيف نقل کرده سه تن را براي اولين بار ديده که در داخل مسجد الحرام به نماز ايستادند و آنها رسول خدا(ص)، علي(ع) و خديجه(س) بودند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: همچنين در پيشگامي علي(ع) در حمايت و ياري کردن رسول خدا(ص) ترديدي وجود ندارد چرا که علي(ع) اولين حامي و ياور پيامبر اکرم(ص) بوده و بارها پيامبر اکرم(ص) اين مطلب را يادآور شده و از حمايت ها و فداکاري هاي آن حضرت تمجيد و تحليل کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: علي(ع) در تمام لحظات زندگي پربرکت و نوراني خويش با آگاهي کامل مطيع و يار و ياور پيامبر(ص) بودند، در تمام جنگ ها همچون پروانه دور شمع وجود رسول خدا(ص) مي چرخيدند و در مشکلات و سختي ها کنار حضرت بودند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در جنگ احد علی(ع) بزرگترين مدافع پيامبر(ص) بود، یادآور شد: علي(ع) در همه صحنه ها پيشتاز و پيشگام بود و از آغاز نزول وحي سايه به سايه در خدمت پيامبر(ص) بر امر کتابت وحي مداومت داشت.

وی عنوان کرد: امام علی(ع) پس از رحلت پيامبر(ص) نخستين کسي بوده که قرآن را جمع آوري کرد چه اين که در تفسير و تبيين قرآن پيشگام و صدرالمفسرين است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه علي(ع) در اقامه عدالت و خدمتگزاري به مردم نيز پيشگام بوده و نظيري ندارد، افزود: آنچه در حکومت علي(ع) بسيار برجسته است مسئله خدمت و عدالت است.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) فلسفه وجودي حکومت را خدمت به مردم و همه کارگزاران حکومت را خادم مردم مي داند، یادآور شد: این امام همام در جمله اي به جابربن عبدالله انصاري فرمودند که هر که بيشتر به مردم خدمت کند مسؤليتش بيشتر دوام و بقاء پيدا مي کند.