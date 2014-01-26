درخشش دوباره بازیکنان جوان در ترکیب سپاهان/ درخواست هواداران برای دعوت عقیلی به تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال صنعتی خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

*‌ نزدیک به 2 هزار نفر از تماشاگران تیم سپاهان برای تماشای این بازی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

* تماشاگران تیم سپاهان با نصب پلاکاردهایی در ورزشگاه فولادشهر، ‌به حمایت از عادل فردوسی‌پور، مجری برنامه نود پرداخته بودند و وی را با عدالت عنوان کرده بودند.

* مهدی شریفی، مهاجم تیم سپاهان که گفته می‌شد به دلیل مصدومیت در این بازی به میدان نمی‌رود، از ابتدای مسابقه امروز در ترکیب تیم اصفهانی به میدان رفت.

* سپاهان در این بازی محمد حسین مرادمند، هافبک خود را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت.

* در شرایطی که خبرنگاران منتظر بودند که ترکیب تیم‌های سپاهان و استقلال به آنها برسد، لیست سپاهانی‌ها تا لحظه آخر به دست آنها نرسید که این مسئله باعث اعتراض آنها شد.

* رحمان احمدی در نیمه نخست بازی یکی از موقعیت‌های تک به تک تیم استقلال خوزستان را با پا دفع کرده و مورد تشویق هواداران سپاهان قرار گرفت.

* جواهیر سوکای، مهاجم تیم سپاهان در این بازی بار دیگر در ترکیب 18 نفره تیمش قرار داشت؛ وی از دقیقه 30 بازی شروع به گرم کردن کرد.

* سپاهان در این بازی بار دیگر روی درخشش بازیکنان جوان خود به گل رسید و علی کریمی، مهاجم جوان تیم اصفهانی در نیمه نخست این بازی برای سپاهان گل زد؛ همچنین مهدی شریفی، دیگر مهاجم جوان سپاهان نیز در این بازی گلزنی کرد.

* در دقیقه 40 مسابقه، شجاع خلیل زاده با ایمان مبعلی، بازیکن تیم استقلال درگیری پیدا کرد و این درگیری برای چند دقیقه، بازی را متوقف کرد.

* علی کریمی در دقیقه 42 بار دیگر در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان استقلال قرار گرفت اما قاسم واحدی، داور مسابقه به دلیل خطای بازیکن استقلال خوزستان روی یکی از بازیکنان سپاهان، در سوت خود دمید و مانع از آن شد که این موقعیت برای سپاهان تبدیل به گل شود.

* هادی عقیلی، مدافع تیم سپاهان که در نیمه دوم بازی اندکی خشن بازی می‌کرد، در نهایت توسط سرمربی تیم اصفهانی از بازی تعویض شد.

* هواداران سپاهان هنگام خروج هادی عقیلی از زمین، با شعارهایی از سرمربی تیم ملی خواستند که وی را به تیم ملی بار دیگر دعوت کند.

* بلندگوهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان، تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه را 800 نفر اعلام کرد.

* هادی عقیلی هنگام تعویض از زمین مسابقه بازوبند کاپیتانی را به امید ابراهیمی تا او، بازوبند را به رحمان احمدی برساند.

سپاهان در این مسابقه با نتیجه 3 بر یک مقابل فولاد خوزستان به پیروزی رسید.