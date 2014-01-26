به گزارش خبرنگار مهر، امير مرتضوي، ظهر يكشنبه در نشست مشترك خبري كارگروه رسانه و مطبوعات شوراي پيشگيري از وقوع جرم خراسان رضوي اظهار كرد: وجود مركز رسانه اي مستقل يكي از خلاهاي قوه قضائيه بود كه در اين راستا اين مركز راه اندازي شده است و بر اين اساس برنامه هاي راديويي اين قوه از دهه فجر آغاز و پس از آن برنامه هاي تلويزيوني اين مجموعه كليد مي خورد.

تشكيل كميته بانوان و اطفال در شوراي پيشگيري از وقوع جرم

وي در خصوص اقدامات شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان عنوان كرد: تشكيل كميته بانوان و اطفال در شوراي پيشگيري از وقوع جرم انجام گرفته و اتاق فكري نيز براي اين كميته طراحي شده است.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي ادامه داد: مسئله اشتغال زنان آسيب ديده به صورت جدي در كميته بانوان و اطفال پيگيري مي شود و در حال حاضر 30 نفر از زنان با گذراندن دوره هاي مهارت آموزي در مراكز كار جذب شده اند.

مرتضوي تصريح كرد: سه كارگاه اشتغال نيز براي زنان آسيب ديده اجتماعي با كمك بهزيستي ايجاد و 100 نفر از بانوان بيمه شده اند.

حمايت از كودكان بزهكار با محوريت آموزش خانواده

وي با بيان اينكه حمايت از كودكان بزهكار با محوريت آموزش خانواده انجام مي شود، عنوان كرد: تفاهمنامه‌اي با بهزيستي، دادگستري و زندان منعقد شده و در اين مسير كودكان اين خانواده‌ها تحت حمايت وي‍ژه قرار مي گيرند.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي تاكيد كرد: خانواده نقش مهمي در ايجاد جامعه‌اي سالم دارد لذا در اين راستا بنياد صيانت از نهاد خانواده با رياست امام جمعه مشهد و نايب رئيسي مدير كل دادگستري استان فعاليت مي كند.

مرتضوي گفت: ايجاد گفتمان جديد در عرصه خانواده مبتني‌بر اصول چهارگانه و تهيه اولين بانك جامع خانواده از اقدامات و دستاوردهاي بنياد صيانت از نهاد خانواده است.

اجراي طرح رحمت در سه پارك پرديس، وحدت و خورشيد

وي از اجراي طرح رحمت در سه پارك پرديس، وحدت و خورشيد خبر داد و افزود: اين طرح به منظور سالم‌سازي و ايجاد امنيت در محيط پارك‌ها اجرايي شده و بر اين اساس در تابستان جاري ميزان جرائم در پارك وحدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83 درصد كاهش داشته است.

وي از خودداري تاسيس مجدد موسسات مالي و اعتباري خبر داد و يادآور شد: اين موسسات بايد تجميع و مجوز بانك بودن را دريافت كنند.

وي عنوان كرد: تشكيل كميته حل اختلاف ويژه صنعت و كارآفريني از ديگر اقدامات شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان بوده و اين كميته به منظور حل اختلاف و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌ها و شركت‌ها تشكيل شده است.

طي سه ماه اخير 10 مورد از تعطيلي كارخانه ها و شركتها جلوگيري شد

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي تاكيد كرد: طي سه ماه اخير 10 مورد از تعطيلي كارخانه‌ها و شركتها جلوگيري شده و اين امر نشان مي دهد كه تشكيل كميته حل اختلاف ويژه صنعت و كارآفريني توانسته رسالت و تكليف خود را به انجام برساند.

مرتضوي با اشاره به مقابله با جرائم و آسيبها در بخش ورزش يادآور شد: شوراي سياستگذاري در امر پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي در حوزه ورزش و جوانان ورود پيدا كرده و سه كميته حل اختلاف، سلامت و آموزش و تبليغات در اين زمينه تشكيل شده است.

به گفته وي برگزاري طرح مديريت دانش و مديريت رفتار براي شبكه هاي سالم، شبكه هاي در معرض آسيب و آسيب ديده از ديگر اقدامات پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان است.

شناسايي 119 نقطه جرم خيز در مشهد

وي از شناسايي 119 نقطه جرم خيز در مشهد خبر داد و گفت: در حوزه پيشگيري هاي وضعي سرقت در راس جرائم قرار دارد و در اين راستا طرح پيشگيري از سرقت با اولويت سرقت خودرو پيگيري مي شود.

وي عنوان كرد: شهرداري در گام اول در 10 نقطه اين شهر پارکینگ هایی ایجاد کرد تا از وقوع سرقت خودرو جلوگیری شود.

وی یادآور شد: طی 9 ماهه اخیر در سطح استان قتل عمد 1.4-، آدم ربایی 58- و هشت درصد، سرقت مسلحانه 0 درصد، تجاوز به عنف 34- و یک درصد، کیف قاپی 15- و دو درصد و جیب بری 5- و 50 درصد در سطح این استان کاهش داشته است.

افزایش 16 درصدی جعل در مشهد

وی ادامه داد: در جعل 14.8، کلاهبرداری 46 درصد و سرقت به عنف 12 درصد در سطح این استان افزایش یافته است.

وی از افزایش 16 درصدی جعل در مشهد خبر داد و افزود: سال جاری کلاهبرداری 35 درصد و سرقت به عنف نیز 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در زمینه قتل عمد 10- و نه دهم درصد، آدم ربایی 83- و سه دهم درصد، سرقت مسلحانه 11- و یک دهم درصد، تجاوز به عنف 68-، کیف قاپی 10- و هشت دهم درصد و جیب بری نیز 3- و چهاردهم درصد در مشهد کاهش داشته است.

کاهش 12 درصدی تصادفات فوتی

مرتضوی با بیان اینکه طی 9 ماه اخیر در بحث تصادفات فوتی 12 درصد در سطح استان کاهش داشته است، عنوان کرد: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 14 درصدی تصادفات جرحی 14 درصد روبرو بوده ایم و در این راستا تعداد مجروحین نیز 18 درصد افزایش و تعداد متوفیان 12 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه طی 9 ماهه سال جاری ازدواج 5- و نهم درصد کاهش و طلاق 12+ و چهار دهم درصد افزایش یافته، افزود: جمعیت کیفری خراسان رضوی نیز نسبت به سال گذشته 7- درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: سال گذشته 124 کودک در کانون های اصلاح و تربیت به سر می بردند و امسال این رقم به 90 کودک کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به تهیه دستورالعمل برخورد با کانون های عروسی ناآرام گفت: با کاروان های عروسی که به آلودگی صوتی، استفاده از آلات موسیقی و اختلاط زن و مرد اقدام کنند برخورد می شود.