به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فوتبال باشگاههای لیگ دسته اول کشور عصر امروز تیم ایران جوان بوشهر میزبان تیم ابومسلم مشهد بود.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد تیم ایران جوان بوشهر موفق شد با نتیجه 2 بریک بر حریف خود پیروز شود و با بیست و هشت امتیاز صدر نشین گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول شود.

ایرانجوان در نخستین لحظات بازی یک گل را دریافت کرد و در ادامه سوار بر بازی بود و فرصتهای بسیار زیادی برای گل زنی داشت که دو فرصت را تبدیل به گل کرد.

گل‌های این مسابقه را بهنام بیرانوند برای تیم ابومسلم و مصطفی بیات برای تیم ایران جوان به ثمر رساندند.

نکته قابل توجه این دیدار را می توان مصدومیت داور این مسابقه و تعویض داور عنوان کرد.

پیروز سیف الله پور قضاوت این دیدار را برعهده داشت که در دقیقه 70 بازی توپ به صورتش برخورد کرد و ایمان کهیش داور چهارم این مسابقه، قضاوت ادامه این مسابقه را بر عهده گرفت.

یکی از اعضای کادر فنی تیم ایرانجوان بوشهر در این مسابقه به علت اعتراض به داوری از زمین بازی اخراج شد.

ایرانجوان با 28 امتیاز از 16 بازی در صدر جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفته است.