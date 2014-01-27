حضور فقه با چهره حقوق در ساحت اجتماع قدرت آنرا نشان خواهد داد/ فواید حضور فقه در قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دیدار با جمعی از شخصیتهای علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون ضمن بیان این مطلب گفت: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دستیابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا می کنند با اهمیت است.
وی افزود: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبه های حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا می کند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر می توانند همدلی داشته باشند، گفت: ولی آنها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل مانده اند.
مبلغی تأکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه و سنی بالاتر می رود و احساس نیاز آنها به پی ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظامهای حقوقی جهان، افزایش می یابد و دغدغه آنها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر می گردد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز می شود، گفت: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقه های خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفیها از ساحتهای اجتماعی و منزوی شدن آنها، بیشتر فراهم خواهد شد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خطاب به میهمانان گفت: شما در مطالعات خود فصلی را به نام فقه با لباس حقوق باز کنید که بسیار برای جامعه مفید است و فرصت مغتنمی را نیز برای دین ایجاد می کند.ت
مبلغی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی گفت: اصولا اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است.
وی ادامه داد: اگر در حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی توجهی به خداوند حرکت کنند نمی توانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی برحق می باشد و آیه"اكثرهم لا يعقلون" مربوط به همین جا می باشد. البته خداوند نمی گوید اکثریت اشتباه می کنند بلکه می فرمایند اکثریت تعقل نمی کنند و در صورت تعقل اکثریت، آنها به خداوند می رسند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام، قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود.
وی در عین حال متذکر شد: اگر جامعه اسلامی باشد خود به خود به سمت احکام اسلامی می رود به شرط اینکه فقها و قانون گذاران اهتمام کافی به خرج دهند تا قوانینی انتخاب و وضع گردد که مشکلات اجتماع را حل کند و اسلام می تواند براساس قوانین خود، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی کمتر به خطا می رود و اگر نسبت به یکی از موضوعات مربوط به جوانب اجرایی و سیاست گذاری و ... شکل گیرد کمتر مشوب و همراه با هوس ها می باشد بلکه بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است. چون پای وجدان عمومی درمیان است، نه پای اشخاص ، هر چه دایره تنگ تر باشد امکان مصالح شخصی و صنفی و هوس های زندگی آن گروه بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، ولی معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیاندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیت های اداری و اجرایی کشور را هرچه بهتر کشف کنند.
وی با اشاره به فرازهایی از از نهج البلاغه نیز گفت: حضرت امام علی(ع) در نامه ای به مالک اشتر بین دو گروه عموم و خصوص، تقابل ایجاد می کند و ترجیح مصالح عامه مردم را بر مصالح افراد خاص از مالک مطالبه می کند. وی گفت: یکی از مصادیق این ترجیح، نیز رأی آنهاست که امروزه در انتخابات تجلی می کند. رأی آنها معطوف به مصالح واقعی و رای نزدیکان بیشتر به هوسها و خواسته های صنفی آنها مربوط می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: وجدان عمومی سالم تر از وجدان مجموعه هاست و رأی عمومی بهتر و دقیق تر از رأی مجموعه هاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعی تر نسبت به مصالح مورد نظر گروه هاست.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
حضور فقه با چهره حقوق در ساحت اجتماع قدرت آنرا نشان خواهد داد/ فواید حضور فقه در قانون
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دیدار با هیات کامرونی با اشاره به فواید حضور فقه در قانون گفت: اگر فقه با چهره قانون به جامعه عرضه شود امکان مقایسه و هماوردی بین فقه و حقوق را ایجاد و قدرت و مهارت خود را از نظر کارکرد اجتماعی نشان خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دیدار با جمعی از شخصیتهای علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون ضمن بیان این مطلب گفت: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دستیابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا می کنند با اهمیت است.
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