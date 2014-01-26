سید محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمانشاه یکصد جایگاه پخش بزین و نفت گاز وجود دارد که در حال خدمات رسانی به مردم استان هستند.

جمشیدی گفت: در کرمانشاه 13 جایگاه توزیع گاز سی ان جی برای اتومبیل ها در دست احداث است که این تعداد بنا به نیاز استان در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان کرمانشاه 60 جایگاه توزیع سوخت سی ان جی وجود دارد گفت: سعی داریم از 13 جایگاه در دست احداث 3 جایگاه در دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه این سه جایگاه را در شهرهای سنقر، کوزران و صحنه اعلام کرد.

جمشیدی با اشره به اینکه هیچ یک از جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی و گاز در استان کرمانشاه به دلیل خرابی یا نقص فنی متوقف نسیت ، اظهار داشت: همه این جایگاه ها در استان کرمانشاه فعال و در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: همه جایگاه ها خلوت هستند و در هیچ کجا شاهد صف های طولانی نیستیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه همچنین از افتتاح 3 جایگاه عرضه فراورده های نفتی در استان کرمانشاه تا پایان دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این جایگاه ها در شهرستان های نودشه، بیستون و کرمانشاه افتتاح می شوند.