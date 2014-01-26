تشریح دستاوردهای انقلاب در دهه فجر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شوراي مديران عالي حوزه‌هاي علميه استان ظهر یکشنبه با حضور امام جمعه و استاندار قزوین برگزار شد.



آیت ‌الله هادی باریک ‌بین در این جلسه با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر اظهارداشت: دهه فجر دهه مبارکی است که مسئولان باید دستاوردهای انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته را برای ملت ایران تبیین کنند.



وی ضمن قدردانی از توجه ویژه استاندار قزوین به مدارس حوزه‌های علمیه این استان افزود: استاندار قزوین که خود پرورش یافته این مدارس است، توجه ویژه‌ای به مدارس حوزه‌های علمیه این استان دارد که جای قدردانی است.



نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سوابق درخشان حوزه‌های علمیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: حوزه‌های علمیه استان قزوین که محلی برای پرورش علما و فضلای به نام بوده نقش ارزشمندی در طول دوران انقلاب اسلامی ایران داشته است.



آیت الله باریک‌بین با اشاره به نقش مدرسه علمیه صالحیه قزوین در پرورش علما تصریح کرد: مدرسه علمیه صالحیه یکی از قدیمی‌ترین مدارس علمیه است که روزگاری روحانیون و طلاب در آن به درس و مباحثه می‌پرداختند.



امام جمعه استان، ضمن تأکید بر تسریع در ساخت مدرسه صالحیه بیان کرد: با توجه به کمبود فضای آموزشی باید مراحل بازسازی مدرسه علمیه صالحیه سرعت یابد تا برای اسکان طلاب حوزه علمیه مورد استفاده قرار گیرد.



نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: باید تلاش کنیم تا نیازمندی‌های حوزه‌های علمیه برطرف شود و امکانات آن توسعه پیدا کند تا بتوانیم با تربیت و پرورش طلاب به سئوالات و دغدغه‌های نسل جوان پاسخ داده و توطئه‌های دشمن را دفع کنیم.



آیت الله باریک‌بین با اشاره به تلاش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در احیای این مدرسه عنوان کرد: این اداره کل تلاش زیادی برای احیا و مرمت مدرسه صالحیه انجام داده است که جای تقدیر دارد.



این مسئول با بیان اینکه این تلاش‌ها برای تکمیل مدرسه صالحیه باید به صورت جدی‌تری دنبال شود، ابراز کرد: امروز به دلیل استقبال جوانان و علاقه‌مندان به دروس طلاب علوم دینی، حوزه‌های علمیه استان قزوین جوابگوی متقاضیان نبوده و باید تدبیری در این رابطه اندیشیده شود.



آيت الله باريک بين یادآورشد: بايد تلاش كنيم تا نيازمندي هاي حوزه‌هاي علميه برطرف شود و امكانات آن توسعه پيدا كند تا بتوانيم با تربيت و پرورش طلاب به سئوالات و دغدغه هاي نسل جوان پاسخ داده و توطئه‌هاي دشمن را دفع كنيم.



در ادامه مرتضی روزبه استاندار قزوین گفت: حوزه علميه قزوين نيازمند يک برنامه و چشم انداز بلند مدت است و آمادگي داريم كه از اين طرح حمايت كنيم.



وی اظهارداشت: نظام جمهوري اسلامي با روحانيت يک پيوند عميق و ناگسستني دارد و بگونه‌اي كه اين نظام نمي‌تواند بدون روحانيت قابل تصور باشد.



این مسئول فزود: حوزه علميه در قزوين يک جريان ريشه‌دار و عميق است و در فضاي پس از انقلاب اسلامي ،پيوند و ارتباط تنگاتنگي بين نظام اسلامي با روحانيت بوجود آمده است.



استاندار قزوین ادامه داد: وضعيت حوزه‌هاي علميه استان نيازمند بررسي بيشتر و دقيق‌تري است تا با ترسيم يک چشم‌انداز بلند مدت بتوانيم آن را به جايگاه واقعي و مطلوب خود برسانيم.



وی با بيان اينكه كاركرد روحانيت و حوزه‌هاي علميه با هيچ نهادي قابل مقايسه نيست بیان كرد: روحانيت يك نقش بي‌بديهي را در جامعه ايفا مي‌كند پس نبايد نگاه تشريفاتي و تجملاتي به اين نهاد مردمي داشته باشيم.



وي افزود: در حال حاضر 100 مسجد در استان كم داريم به گونه اي كه متاسفانه مساجد محلات در بعد از انقلاب اسلامي در مديريت شهري حذف شده است.



استاندار قزوین گفت: براي حوزه علميه قزوين بايد يک برنامه چشم انداز بلند مدت تعريف و ترسيم كنيم و براي تحقق اين هدف آمادگي داريم كه با تشكيل كارگروه تخصصي با حضور متخصصين حوزه و مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي مسئول حمايت‌هاي لازم را داشته باشيم.



وي افزود: براي مديريت ارشد استان توجه به حوزه به عنوان يك اولويت در صدر است و بايد نسبت به اين موضوع حساسيت فوق‌العاده داشته باشيم.



استاندار در پايان بر بازسازي و راه اندازي مدرسه صالحيه براي جذب طلاب جديد تاكيد كرد و براي پيگيري آن قول مساعد داد.



در اين جلسه حجت الاسلام ابراهيمي مديرحوزه علميه قزوين بر بازسازي و راه‌اندازي مدرسه صالحيه به عنوان يک ضرورت تاكيد كرد.



در ادامه مديران و مسئولان حوزه‌هاي علميه استان به ارائه نقطه نظرات و بيان پاره‌اي از مسائل و مشكلات حوزه پرداختند.