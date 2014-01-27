  1. حوزه و دانشگاه
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۵

معاون دانشگاه خبر داد:

دانشگاه علامه نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی را تهیه می‌کند

دانشگاه علامه نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی را تهیه می‌کند

معاون دانشجویی دانشگاه علامه از تهیه نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی در این دانشگاه خبر داد و گفت: ریاست دانشگاه سند دانشگاه اسلامی را به تمام واحدهای این دانشگاه ابلاغ کرد.

دکتر رضا صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اساسی ترین برنامه دانشگاه علامه در حال حاضر را پیاده سازی سند دانشگاه اسلامی عنوان کرد و گفت: نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی برای دانشگاه علامه درحال تهیه است.

وی ادامه داد:  دکتر سلیمی ریاست دانشگاه علامه سند دانشگاه اسلامی را به تمام واحدهای دانشگاه ابلاغ کردند.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه تصریح کرد: این سند به تمام واحدهای دانشگاه از سطح گروه‌ها، دانشکده‌ها و معاونت ها ابلاغ شده و همه واحد های مذکور درحال ارایه برنامه عملیاتی در راستای اجرای سند دانشگاه اسلامی هستند.

وی افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه نیز به صورت ویژه بر روی مباحث فرهنگی و تربیتی سند دانشگاه اسلامی متمرکز شده و درحال تهیه برنامه عملیاتی برای آن است.
 

کد مطلب 2222045

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