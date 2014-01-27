دکتر رضا صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اساسی ترین برنامه دانشگاه علامه در حال حاضر را پیاده سازی سند دانشگاه اسلامی عنوان کرد و گفت: نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی برای دانشگاه علامه درحال تهیه است.

وی ادامه داد: دکتر سلیمی ریاست دانشگاه علامه سند دانشگاه اسلامی را به تمام واحدهای دانشگاه ابلاغ کردند.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه تصریح کرد: این سند به تمام واحدهای دانشگاه از سطح گروه‌ها، دانشکده‌ها و معاونت ها ابلاغ شده و همه واحد های مذکور درحال ارایه برنامه عملیاتی در راستای اجرای سند دانشگاه اسلامی هستند.

وی افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه نیز به صورت ویژه بر روی مباحث فرهنگی و تربیتی سند دانشگاه اسلامی متمرکز شده و درحال تهیه برنامه عملیاتی برای آن است.

