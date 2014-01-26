کتابخانه های عمومی کاشمر به سامانه دسترسی به یک میلیون مقاله علمی تجهیز شد

محمدرضا بدیع زادگان در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه دسترسی به این مقالات برای اعضای کتابخانه های عمومی رایگان می باشد اظهارکرد: این امکان از طریق پایگاه اینترنتی ایران نمایه فراهم شده است که این پایگاه با دارا بودن بیش از یک و نیم میلیون مقاله تمام متن فارسی، بزرگترین آرشیو مقالات نشریات فارسی زبان کشور از سال 57 تاکنون را در بر می گیرد.

وی افزود: این پایگاه دارای دو هزار و 714 عنوان نشریه و امکاناتی همچون جستجوی ساده، پیشرفته، چند فیلدی و الفبایی است که امکان استفاده از این مقالات برای اعضای کتابخانه های عمومی را مهیا کرده است.

وی با بیان اینکه این پایگاه فرصت مناسبی را برای تحقیق و پژوهش در اختیار محققان ، پژوهشگران و اساتید و دانشجویان قرار می دهد تصریح کرد: در حال حاضر این مجموعه مقالات دارای بیش از هشتاد دو هزار موضوع در زمینه های مختلف می باشد ضمن اینکه این پایگاه امكان جستجو از طريق عنوان، نويسنده و نام نشريه و موضوع را نیز فراهم ساخته و استفاده از اصطلاح نامه های تخصصی و فرهنگنامه های ویژه موضوعات بر بار علمی و پژوهشی این پایگاه می افزاید.

رییس اداره کتابخانه های عمومی کاشمرافزود: علاقمندان به استفاده از این پایگاه می توانند به کتابخانه های عمومی شهرستان کاشمر شامل کتابخانه های شهید مدرس(ره)، امام خمینی(ره)، کوثر، امام علی(ع) و باقرالعلوم(ع) شهرریوش و نیز کتابخانه های مشارکتی 14 معصوم وزیارتگاه شهید مدرس مراجعه کنند.