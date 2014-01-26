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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

صنوبري در گفتگو با مهر:

ابومسلم شكست خورد/ معطلي شش ساعته در فرودگاه مشهد باعث افت بدني بازيكنان شد

ابومسلم شكست خورد/ معطلي شش ساعته در فرودگاه مشهد باعث افت بدني بازيكنان شد

مشهد - خبرگزاري مهر: مربي تيم ابومسلم پس از شكست اين تيم در خانه ايران جوان بوشهر گفت: بازي بسيار خوبي بود و ما از بازي بازيكنان راضي هستيم اما معطلي شش ساعته تيم مان در پرواز شب گذشته فرودگاه مشهد باعث شد تا بدن بازيكنانمان تحليل برود و بچه ها كشش لازم را براي بازي امروز نداشته باشند.

مصطفي صنوبري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ابومسلم در مقابل تيم ايران جوان بوشهر يك بازي خوب ارائه كرد و با اينكه ما در نيمه اول و در دقايق ابتدايي بازي يك بر صفر از حريف جلو افتاديم اما در نهايت اين ايران جوان بود كه توانست تيم ما را با نتيجه 2-1 شكست دهد.

وي افزود: تيم ما هر چه از بازي مي گذشت نسبت به تيم حريف ضعيف تر عمل مي كرد و بدن بچه هاي تيم مان به دليل معطلي شش ساعته شب گذشته در فرودگاه مشهد تحليل رفت تا در نهايت نتوانيم در اين مسابقه نتيجه لازم را بگيريم هر چند كه نبايد از ياد برد كه تيم ايران جوان  هم يك تيم قدرتمند است و هم اكنون در بالاي جدول گروه قرار دارد.

مسابقه تيم هاي ابومسلم مشهد و ايران جوان بوشهر در چارچوب هفته هفدهم ليگ دسته يك فوتبال كشور عصر امروز  بوشهر برگزار شد كه تيم ايران جوان بوشهر توانست ميهمانش ابومسلم مشهد را با نتيجه 2-1 شكست دهد.

کد مطلب 2222048

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