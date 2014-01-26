ابومسلم شكست خورد/ معطلي شش ساعته در فرودگاه مشهد باعث افت بدني بازيكنان شد

مصطفي صنوبري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ابومسلم در مقابل تيم ايران جوان بوشهر يك بازي خوب ارائه كرد و با اينكه ما در نيمه اول و در دقايق ابتدايي بازي يك بر صفر از حريف جلو افتاديم اما در نهايت اين ايران جوان بود كه توانست تيم ما را با نتيجه 2-1 شكست دهد.

وي افزود: تيم ما هر چه از بازي مي گذشت نسبت به تيم حريف ضعيف تر عمل مي كرد و بدن بچه هاي تيم مان به دليل معطلي شش ساعته شب گذشته در فرودگاه مشهد تحليل رفت تا در نهايت نتوانيم در اين مسابقه نتيجه لازم را بگيريم هر چند كه نبايد از ياد برد كه تيم ايران جوان هم يك تيم قدرتمند است و هم اكنون در بالاي جدول گروه قرار دارد.

مسابقه تيم هاي ابومسلم مشهد و ايران جوان بوشهر در چارچوب هفته هفدهم ليگ دسته يك فوتبال كشور عصر امروز بوشهر برگزار شد كه تيم ايران جوان بوشهر توانست ميهمانش ابومسلم مشهد را با نتيجه 2-1 شكست دهد.