تلاشهای مخالفان برای رسوا کردن آل خلیفه/ شهادت جوان بحرینی 18 روز پس از دستگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه الوفاق، خلیل المرزوق معاون جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: ملت در حال حاضر در سیستم بحرین جایی ندارند و حاکمان منتخب مردم نیستند. ما در مقابل دو گزینه قرار داریم یا مردم سالاری حاکم شود یا اینکه سیاست کنونی در به حاشیه راندن مردم ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر پارلمان وابسته به رژیم بحرین هیاتی را برای خنثی کردن تلاشهای مخالفان به اروپا اعزام کرد.

منابع وابسته به پارلمان رژیم بحرین مخالفان را متهم به ارائه اطلاعات غلط از اوضاع بحرین کردند.

همزمان مخالفان از موفقیت آمیز بودن سفر هیات وابسته به مخالفان بحرین به کشورهای اروپایی خبر دادند.

عبدالنبی سلمان دبیر کل جمعیت منبر پیشرو در این باره توضیح داد: دیدار از انگلیس شروع شد و مخالفان با مسئولان وزارت خارجه و کمیته امور بین الملل پارلمان انگلیس و برخی موسسات جامعه مدنی و شخصیتهای حقوقی درباره اوضاع بحرین رایزنی کردند، همچنین فعالیت مشابهی در برلین و بلژیک به عمل آمد و در پاریس نیز هیئت با مسئولان وزارت خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

همچنین دیگر خبرها از بحرین حاکیست مجید میلاد یکی از اعضای جمعیت الوفاق اعلام کرده است: تاکنون هیچ گفتگویی شروع نشده است که بتوان آن را جدی یا غیرجدی توصیف کرد.باید زمینه سیاسی و امنیتی گفتگو فراهم شود.

از سوی دیگر شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق گفت: باید راه حل جامع و فراگیری که به دور از وعده و وعید باشد به وجود آید.برخی موضوعات نیازی به گفتگو ندارند.اصل برابری و اینکه مردم منشا قدرت هستند از آن جمله است.

وی با اشاره به ادامه شکنجه و محاکمه ها اعلام کرد: دادگاه هایی که برگزار می شود با معیارهای بین المللی مغایر است. تبعیض میان شهروندان،مصادره آزادی،اعطای تابعیت به غیر بحرینی ها باید متوقف شود.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین از ادامه بازداشت زنان به شکل انتقام جویانه خبر داد و افزود:بدترین خشونتها علیه زنان اعمال می شود.

این در حالی است که طارق الحسن رئیس امنیت عمومی بحرین مدعی شد: در زندانهای بحرین شکنجه ای انجام نمی شود.

وی در عین حال اذعان کرد: ممکن است تخلفاتی به صورت انفرادی انجام شده باشد که با عاملان آن برخورد خواهد شد.

البوعینین دادستان بحرین نیز مدعی شد که هیچ زندانی سیاسی در بحرین وجود ندارد.

این در حالی است که منابع وابسته به مخالفان بحرینی از شهادت فاضل عباس مسلم نوزده ساله که در نهم ژانویه 2014 در معرض تیراندازی با گلوله جنگی نظامیان رژیم قرار گرفته بود خبر دادند.

شکریه ابراهیم مادر این شهید گفت: مسئولان رژیم بامداد امروز خبر شهادت فاضل را به ما دادند. در حالی که در نهم ژانویه وی را زخمی و ربوده بودند. علت شهادت تیراندازی به وی از ناحیه سر بوده است.

وی افزود: در این مدت 18 روز به ما اجازه ملاقات با وی را ندادند. پسرم مظنون تحت تعقیب نبود و هنگامی که با دوستان خود در منطقه المرخ بودند منطقه به محاصره درآمد و آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و به سوی آنها تیراندازی شد.

از سوی دیگر منابع نزدیک به خانواده این شهید بحرین اعلام کردند: مادر شهید فاضل از خوردن آب از زمان خبر شهادت پسرش امتناع کرده است و می گوید در حالی که پسرم 18 روز آب ننوشیده است چگونه آب بنوشم.

جمعیت الوفاق در واکنش به خبر شهادت این نوجوان بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به خانواده اش از نهم ژانویه تاکنون اجازه ملاقات و امکان معالجه ندادند. این شهید بر اثر اصابت مستقیم گلوله به شهادت رسیده است و نظامیان رژیم همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهند.

این درحالی است که مسئولان وزارت کشور مطابق معمول کوشیدند که این شهید را به اقدامات تروریستی ربط دهند و مجددا داستان ساختگی حمل مواد منفجره و سلاح را مطرح کردند.

از سوی دیگر جمعیت کثیری پیکر شهید فاضل عباس را در روستای الدراز بحرین تشییع کردند.