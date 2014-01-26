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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۶

کاهش جمعیت کیفری در خراسان رضوی

کاهش جمعیت کیفری در خراسان رضوی

مشهد – خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از کاهش جمعیت کیفری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی، ظهر یکشنبه در نشست مشترک خبری کارگروه رسانه و مطبوعات شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری جمعیت کیفری در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی هفت درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: کمیته تدبیر و امید به منظور کاهش جمعیت کیفری و در راستای بخش نامه رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی امور زندانیان تشکیل شده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی یادآور شد: سال گذشته ۱۲۴ کودک در کانون های اصلاح و تربیت به سر می بردند و  امسال این رقم به ۹۰ کودک کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی این کمیته تاکنون ۱۸ جلسه داشته و ۵۴ راهکار را استخراج کرده است.

وی با اشاره به اجرای طرح قاضی مدرسه بیان کرد: این طرح برای چهار گروه دانش آموزان، اولیا، مربیان و مشاوران با اولویا مناطق حاشیه ای استان اجرا شده است.

وی یادآور شد: تاکنون ۲۰۰ دبیرستان در قالب طرح قاضی مدرسه تحت پوشش قرار گرفته و این طرح دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته است. 

کد مطلب 2222054

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