به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو تیم بازی خوبی داشتند و تماشاگران از این بازی راضی بودند اما ما به تجربه و شخصیت تیمی سپاهان باختیم.
وی افزود: در مقابل سپاهان و در اصفهان بازی کردن و شش موقعیت گل استفاده نکردن، نتیجهای به جز باخت به همراه ندارد و به نظرم بازیکنان ما در این زمینه بیتجربگی کردند.
سرمربی تیم استقلال صنعتی خوزستان با اشاره به عملکرد تیمش در بازی بیان داشت: ما میخواستیم در نیمه نخست، بازی را کنترل کنیم و در نیمه دوم از بازیکنان سرعتی استفاده کنیم اما بر خلاف تفکرات خود، یک گل بد خوردیم و تیم از هم پاشید؛ گل دوم ما در ثانیههای پایانی من را مجبور کرد که تغییرات نیمه دوم را زودتر انجام دهیم.
وی ادامه داد: ما بازیکنان با تجربهای در ترکیب خود داریم که باید در بازی امروز به کار ما میآمدند اما روی یارگیری اشتباه و جائی که باید یارگیری من تو من انجام میدادند، گل سوم را دریافت کردیم و همین مسئله باعث شد که بازی را از دست دهیم.
ویسی پیرامون آینده کارش در استقلال صنعتی خوزستان خاطرنشان کرد: ما از نظر روانی مشکلی نداریم و 25 هفته است که در رتبههای میانی جدول هستیم و جایگاه ما بین نهم تا دوازدهم تغییر میکند اما فکر میکنم که برای بقا به 3 امتیاز دیگر احتیاج داریم که در بازی آینده مقابل فجر سپاسی، کسب میکنیم و در لیگ میمانیم.
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