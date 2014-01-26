درگیری گزارشگر 90 با نیروی انتظامی/ داد و فریاد تیموریان مقابل رختکن

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی بازی تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر بعد از پایان مسابقه هم ادامه داشت و این حاشیه فضای مقابل رختکن تیم و تونل ورزشگاه را هم تحت تاثیر خود قرار داد.

آندرانیک تیموریان هافبک تیم استقلال زمانیکه قصد داشت از رختکن استقلال خارج شود و به سمت اتوبوس تیم استقلال حرکت کند، پشت در رختکن با یکی از افراد حاضر در این محوطه دچار درگیری لفظی شد و صدای بلند او از پشت در به گوش خبرنگاران می رسید.

تیموریان بعد از این درگیری لگدی به در آهنی مقابل میکسد زون ورزشگاه زد و سپس به سمت اتوبوس رفت.

همچنین گزارشگر برنامه 90 قصد داشت کنار اتوبوس تیم استقلال با بازیکنان این تیم مصاحبه کند که ممانعت ماموران انتظامی حاضر در ورزشگاه مواجه شد و درگیری لفظی بین این دو بوجود آمد.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال که امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با نتیجه تساوی یک بر یک برابر ذوب آهن متوقف شد.