  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹

بعد از بازی استقلال با ذوب آهن رخ داد؛

درگیری گزارشگر 90 با نیروی انتظامی/ داد و فریاد تیموریان مقابل رختکن

درگیری گزارشگر 90 با نیروی انتظامی/ داد و فریاد تیموریان مقابل رختکن

در پایان دیدار تیم استقلال تهران با ذوب آهن اصفهان آندرانیک تیموریان با یکی از افراد حاضر در مقابل رختکن استقلال به جر و بحث و داد و فریاد پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی بازی تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر بعد از پایان مسابقه هم ادامه داشت و این حاشیه فضای مقابل رختکن تیم و تونل ورزشگاه را هم تحت تاثیر خود قرار داد.

آندرانیک تیموریان هافبک تیم استقلال زمانیکه قصد داشت از رختکن استقلال خارج شود و به سمت اتوبوس تیم استقلال حرکت کند، پشت در رختکن با یکی از افراد حاضر در این محوطه دچار درگیری لفظی شد و صدای بلند او از پشت در به گوش خبرنگاران می رسید.

تیموریان بعد از این درگیری لگدی به در آهنی مقابل میکسد زون ورزشگاه زد و سپس به سمت اتوبوس رفت.

همچنین گزارشگر برنامه 90 قصد داشت کنار اتوبوس تیم استقلال با بازیکنان این تیم مصاحبه کند که ممانعت ماموران انتظامی حاضر در ورزشگاه مواجه شد و درگیری لفظی بین این دو بوجود آمد.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال که امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با نتیجه تساوی یک بر یک برابر ذوب آهن متوقف شد.

کد مطلب 2222056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها