مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یاسوج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر اداره حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان به خبرنگاران گفت: عملیات احداث این مرکز اردیبهشت 93 در زمینی به مساحت سه هزار متر آغاز می شود.

وی بیان کرد: دو هزار متر از این مجموعه به فضای حفظ آثار شهدا و رزمندگان اختصاص می یابد و در بقیه نیز آمفی تئاتر و استخر احداث خواهد شد.

امیری تصریح کرد: اعتبار این مجموعه از سوی ستاد نیروهای مسلح تامین می شود و بخشی نیز از اعتبارات استانی استفاده خواهد شد.

وی هدف از احداث این مرکز را ترویج فرهنگ دفاع مقدس عنوان کرد و بیان داشت: گسترش چنین اماکنی موجب ایجاد پیوند بیشتر جوانان و نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس می شود.

فرمانده سپاه فتح استان ابراز امیدواری کرد: احداث این مجموعه در کمترین زمان ممکن صورت گیرد و بتواند در معرفی آثار و ارزشهای دفاع مقدس موثر باشد.

وی خواستار همکاری هرچه بیشتر مسئولین برای راه اندازی چنین مرکزی در استان شد.