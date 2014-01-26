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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۳

امیری خبرداد:

مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یاسوج احداث می شود

مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یاسوج احداث می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از راه اندازی مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یاسوج خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر اداره حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان به خبرنگاران گفت: عملیات احداث این مرکز اردیبهشت 93 در زمینی به مساحت سه هزار متر آغاز می شود.

وی بیان کرد: دو هزار متر از این مجموعه به فضای حفظ آثار شهدا و رزمندگان اختصاص می یابد و در بقیه نیز آمفی تئاتر و استخر احداث خواهد شد.

امیری تصریح کرد: اعتبار این مجموعه از سوی ستاد نیروهای مسلح تامین می شود و بخشی نیز از اعتبارات استانی استفاده خواهد شد.

وی هدف از احداث این مرکز را ترویج فرهنگ دفاع مقدس عنوان کرد و بیان داشت: گسترش چنین اماکنی موجب ایجاد پیوند بیشتر جوانان و نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس می شود.

فرمانده سپاه فتح استان ابراز امیدواری کرد: احداث این مجموعه در کمترین زمان ممکن صورت گیرد و بتواند در معرفی آثار و ارزشهای دفاع مقدس موثر باشد.

وی خواستار همکاری هرچه بیشتر مسئولین برای راه اندازی چنین مرکزی در استان شد.

کد مطلب 2222057

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