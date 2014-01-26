طرح ياوران نماز در 10 مسجد يزد در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي حبيبيان، ظهر يكشنبه در نشستي خبري اظهار داشت: اين طرح به صورت پايلوت در 10 مسجد يزد در حال اجراست به نحوي كه در هر مسجد، يك شورا تشكيل شده كه اين شورا متشكل از افراد مختلف از جمله مديران مدارس همجوار مساجد است و به طور عمده نيروهاي جوان جذب اين شورا شده اند.

وي بيان كرد: در اين شورا، كميته ‌هاي مختلفي نيز تشكيل مي‌ شود كه از آن جمله مي ‌توان به كميته خدام مساجد اشاره كرد.

حبيبيان در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل اتاق فكر در ستاد اقامه نماز استان يزد به منظور عمق بخشي به فرهنگ نماز به ويژه در ميان خانواده ها اشاره كرد.

اتاق فكر در حوزه تعميق فرهنگ نماز در يزد تشكيل شد

مدير ستاد اقامه نماز استان يزد عنوان كرد: در اين اتاق فكر از كارشناسان مختلف و افراد قوي و صاحبنظر در حوزه مسائل ديني دعوت شده و اين افراد برنامه ‌ريزي مشخصي براي تعميق فرهنگ نماز در جامعه به ويژه در ميان خانواده ‌ها دارند.

وي بيان كرد: در آينده اي نزديك، دستورالعمل اتاق فكر ستاد اقامه نماز استان يزد، تدوين و ابلاغ مي ‌شود و وظايف همه دستگاه‌ ها نيز در آن مشخص شده است.

حبيبيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيشينه تشكيل ستاد اقامه نماز در استان يزد اظهار داشت: اين ستاد همزمان با سراسر كشور در يزد نيز در سال 1369 فعاليت خود را با هدف توسعه و ترويج فرهنگ نماز در جامعه آغاز كرد.

وي بيان كرد: اين ستاد، ظرفيت ‌ها و ضرورت‌ هاي جامعه در زمينه نماز را رصد مي ‌كند و در راستاي رفع موانع در حوزه اقامه نماز اول وقت گام بر مي ‌دارد.

حبيبيان با بيان اينكه اين ستاد، دستگاه اجرايي نيست، تصريح كرد: اين ستاد به صورت شورايي اداره مي‌شود كه در هر استان، نماينده ولي ‌فقيه در استان و امام جمعه مركز استان، رئيس شورا، استاندار قائم مقام شورا و مدير ستاد اقامه نماز هر استان نيز به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌ شود.

تمامي مصوبات شوراي اقامه نماز براي دستگاه هاي استان يزد لازم الاجراست

وي با بيان اينكه دستگاه ‌هاي مختلفي در استان يزد عضو اين شورا هستند، تاكيد كرد: تمامي مصوبات اين شورا براي همه دستگاه‌هاي استان، لازم‌ الاجراست.

مدير ستاد اقامه نماز استان يزد با بيان اينكه ستاد اقامه نماز در هر استان با سه معاونت كارشناس فرهنگي و آموزشي، روابط عمومي و نظارت ارزيابي فعاليت مي كند، اظهار داشت: در بخش فرهنگي و آموزشي، نشست هاي متعدد دانش آموزي با موضوع نماز برگزار مي شود كه امسال 100 مورد از اين نشست ها برگزار شده است.

وي همچنين بيان كرد: برگزاري نشست هاي خانواده و نماز، نشست دانشجويي با رويكرد نماز و .... نيز از ديگر برنامه هاي حوزه معاونت آموزشي و فرهنگي است.

حبيبيان ادامه داد: در اين بخش همچنين مسابقات فرهنگي بسياري با موضوع نماز برگزار شده كه اين مسابقات اغلب در مدارس برگزار مي شود.

وي همچنين از برگزاري 30 نشست ثانيه هاي انس در استان يزد و برگزاري طرح چهره به چهره در پاركهاي استان خبر داد و افزود: طرح مسابقه اذان و تصحيح نماز نيز با همكاري مخابرات استان يزد به مرحله اجرا درآمده است.

طرح تصحيح نماز در يزد اجرا شد

حبيبيان به تشريح طرح تصحيح نماز پرداخت و اظهار داشت: بسياري از افراد علاقمند به رفع مشكلات تلفظي نماز خود هستند اما به دلايلي موفق نشده اند اما ستاد اقامه نماز با راه اندازي يك سامانه تلفن گويا، صداي افراد مختلفي را كه با اين سامانه ارتباط برقرار و نماز خود را قرائت مي كنند، ضبط مي كند و به آنها يك كد ارائه مي دهد.

وي ادامه داد: صدا توسط كارشناسان ستاد اقامه نماز استان يزد مورد بررسي قرار مي گيرد و اشكالات آن در سامانه ضبط مي شود و شخص تماس گيرنده، با ارائه كد خود، متوجه اشكالات نماز مي شود.

حبيبيان اين طرح را يكي از طرح‌هاي پرطرفدار و موفق معاونت آموزشي و فرهنگي ستاد اقامه نماز استان يزد برشمرد.

يزد دومين استان در زمينه نصب تابلوهاي حد ترخص است

مدير ستاد اقامه نماز استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تابلوهاي حد ترخص عنوان كرد: نصب اين تابلوها براي مردم ضروري بود زيرا در بسياري از موارد مردم براي اقامه نماز سرگردان بودند به همين دليل با جمع‌بندي نظرات علما در قم و مشهد، نصب اين تابلوها آغاز شد.

وي با اشاره به اينكه نخستين تابلوهاي تعيين حد ترخص شهرها در مشهد نصب شد، تاكيد كرد: يزد دومين استاني بود كه با همكاري استانداري، پليس راه و اداره راه و شهرسازي، تابلوهاي تعيين حد ترخص را در جاده‌ها نصب كرد.

حبيبيان همچنين از راه‌اندازي سامانه پيامكي 300086280351 خبر داد و يادآور شد: افرادي كه كلمه ترخص را به اين سامانه پيامكي ارسال كنند، اطلاعات مورد نياز براي آنها ارسال خواهد شد.