تعیین تکلیف وام عمره دانشجویی تا پایان هفته

محمد زارع درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ارایه وام عمره دانشجویی توسط بانک های عامل به دانشجویان عمره گذار گفت: رايزني هایی با بانکهاي عامل برای اختصاص وام عمره دانشجویی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر رايزني با بانک ملت براي اعطاي مجدد تسهيلات وام به دانشجويان عمره گذار صورت گرفته است که مانند سال های گذشته دانشجویان عمره گذار بتوانند از تسهیلات وام بانک ملت بهره مند شوند که امیدواریم این رایزنی ها نتیجه بخش باشد.
معاون اجرايي و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان تصریح کرد: در هفته جاری نتیجه مذاکرات برای اختصاص وام به دانشجویان عمره گذار مشخص می شود.
وی افزود: بانک ملت چند سال است که با ارایه تسهیلات وام عمره دانشجویی حمایت خوبی از عمره دانشجویی داشته است .
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