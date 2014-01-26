استقلال نتایجش را مدیون رحمتی است

به گزارش خبرنگار مهر سعید آذری پس از تساوی تیم های فوتبال ذوب آهن و استقلال تهران در هفته بیست چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ما بازی خوبی برابر استقلال انجام دادیم و حقمان نبود که بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد.

وی با اشاره به مشکل گلزنی تیم ذوب آهن تاکید کرد: ما برای چند بازی آینده لیگ برتر با یک مهاجم خوب به توافق رسیده ایم که به زودی به جمع ما اضافه خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه استقلال این نتیجه را مدیون عملکرد مهدی رحمتی دروازه بان خود است یادآور شد: رحمتی در این مسابقه همانند سایر مسابقات لیگ عملکرد خوبی داشت و واقعا شایسته این است که به تیم ملی دعوت شود. او هم در بازی جام حذفی باعث حذف ما شد و هم در این بازی باعث شد تا استقلال یک امتیاز را کسب کند.

آذری درباره اعتراض کادر فنی ذوب آهن به گل استقلال خاطرنشان کرد: من صحنه گل را ندیدم ولی اگر تقوی اعتراضی داشته است خودش در این زمینه صاحب نظر است و حتما چیزی دیده که اعتراض کرده.

وی همچنین در خصوص شعار تماشاگران استقلال علیه سپهر حیدری مدافع تیم ذوب آهن گفت: سپهر کاری نکرد و فقط داشت بدنش را گرم می کرد او آرم باشگاه ذوب آهن که روی پیراهنش بود را بوسید و هیچ کس هم نباید به این خاطر به بازیکنان توهین کند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان درباره اینکه حیدری حرکت هایی انجام داده که باعث تحریک تماشاگران استقلال شده است گفت: من این حرکت ها را ندیده ام. تیم فوتبال استقلال تهران امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر در ورزشگاه ازادی به مصاف ذوب آهن رفت و به نتیجه مساوی یک بر یک دست یافت.