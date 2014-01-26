صبر طرفداران فجر به سر آمد/ درخواست تماشاگران برای استعفای جعفری و اخراج بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه اکثر طرفداران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در انتظار کسب نتیجه این تیم در مقابل راه آهن سورینت بودند عصر یکشنبه تیم فجر شهید سپاسی شیراز با یک گل مغلوب راه آهن سورینت شد تا پس از پیروزی هفته گذشته تیم فجر بر داماش بار دیگر این تیم امتیاز از دست بدهد.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز همچنان در رتبه 15 جدول شانزده تیمه با 19 امتیاز قرار دارد که در 24 بازی گذشته تنها چهار برد را کسب کرده است.

این جایگاه و بازی بسیار بد بازیکنان تیم فجر در مقابل راه آهن سورینت باعث شد که تماشاگران اندک حاضر در ورزشگاه حافظیه شیراز که تا دقیقه 80 یک صدا تیم فجر و بازیکنان این تیم را مورد حمایت قرار داده بودند دیگر از ادامه این روند خسته شوند و در دقیقه 81 اولین اعتراض خود را به مسئولین استان نشان دادند.

اندک تماشاگر حاضر در این ورزشگاه بازیکنان تیم فجر را بی غیرت خطاب کردند و از مدیر عامل این تیم درخواست استعفا داشتند.

این اعتراضات به مسئولین شهر شیراز در حالی بود که برای اولین بار شهردار شیراز به همراه چند تن از شهرداران مناطق مختلف شهر شیراز در ورزشگاه حاضر بود.

اما اعتراض تمشاگران در این حد به اتمام نرسید و با الفاظ رکیک بازیکنان تیم فجر را مخاطب قرار دارند که البته برخی از بازیکنان این تیم در مقابل این شعار ها واکنش نشان دادند.

در این میان اعتراض تماشاگران تنها به درون ورزشگاه ختم نشد بلکه تماشاگران اعتراض خود را به مقابل ورزشگاه حافظیه کشاندند که البته این اعتراض در حضور مامورین یگان ویژه انتظامی انجام شد و حضور این مامورین باعث شد که اعتراض تماشاگران مدیریت شود.

از طرفی دیگر محل برگزاری نشست خبری نیز با هفته های قبل متفاوت بود و اندک خبرنگار حاضر در محل برگزاری نشست خبری تنها شنونده سخنان سرمربی تیم فوتبال راه آهن سورینت بودند و بدون هیچ سئوالی به اولین نشست خاتمه دادند.

می توانستیم با گلهای بیشتر برنده بازی باشیم

منصور ابراهیم‌زاده در این نشست با بیان اینکه می توانستیم با گل های بیشتر بازی را به اتمام برسانیم، گفت: اگر بازیکنان دقت لازم را داشتند به طور حتم با تعداد گل های زده بیشتر، بازی را به اتمام رسانده بودیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن سورینت تاکید کرد: همواره بازی دو تیم همسایه در جدول بسیار مشکل و حساس است و این بازی نیز از قبل برای ما حساس بود اما خوشبختانه با شناختی که از این تیم داشتیم توانستیم برنده بازی باشیم.

تیم فوتبال راه آهن سورینت با یک گل فجر شهید سپاسی را شکست داد.