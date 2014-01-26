به گزارش خبرنگار مهر، سینا عشوری مدافع ذوب آهن بعد از تساوی برابر استقلال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حق ما در این مسابقه مساوی نبود و می توانستیم برنده بازی باشیم، چون بازی خوبی انجام دادیم و فرصت های زیادی هم داشتیم.

وی درباره برخوردش با آندرانیک تیموریان در بازی جام حذفی که هفته گذشته برگزار شد و منجر به مصدومیت وی از ناحیه چشم شد، گفت: واقعا از حرکت تیموریان ناراحتم. وقتی بعد از بازی هفته گذشته به خانه رفتم خانواده ام فکر می کردند، کور می شوم! به هر حال ما در این مسابقه برخوردی با هم نداشتیم و دلیلی هم نداشت که به همدیگر سلام کنیم.

نیکبخت: بدشانس بودیم!

علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن تیم استقلال هم بعد از پایان این بازی تاکید کرد: در نیمه اول استقلال در حد و اندازه خودش نبود و ضعیف بازی کرد، اما در نیمه دوم شرایط تیم عوض شد و با صحبت های قلعه نویی بازی بهتری را انجام دادیم و ثمره آن را هم با گل گرفتیم. می توانستیم در دقایق پایانی به گل برتری هم برسیم ولی بدشانسی آوردیم!

بیاتی‌نیا: مستحق مساوی نبودیم

همچنین محسن بیاتی نیا مهاجم تیم ذوب آهن و زننده گل این تیم به استقلال در پایان بازی اظهار داشت: ما هر چه در توان داشتیم گذاشتیم و فرصت های زیادی هم بدست آوردیم. ذوب آهن مستحق مساوی نبود و می شد که برنده از زمین خارج شویم.

وی درباره گلزنی به استقلال هم گفت: بازیکنان استقلال فکر کردند پاسی که به من رسیده آفساید است ولی من از فرصت بدست آمده به خوبی استفاده کردم. اگر در سایر بازی ها هم با همین شیوه بازی کنیم، قطعا جایگاه خوبی بدست می آوریم.

حیدری: تماشاگرنماها به من توهین کردند!

سپهر حیدری مدافع ذوب آهن هم قصد داشت در دقایق پایانی بازی با استقلال به میدان بیاید، ولی حضور او در زمین با گلی که استقلال به ثمر رساند، منتفی شد.

این مدافع که سابقه حضور در پرسپولیس را هم دارد، درباره درگیری اش با هواداران استقلال و شعار آنها علیه وی تاکید کرد: آنهایی که به من توهین کردند هواداران استقلال نبودند و باید به آنها تماشاگرنما گفت! من برای هواداران استقلال احترام قائلم.

وی ادامه داد: اگر طرفداران پرسپولیس به من بی احترامی می کردند، ناراحت می شدم، اما یک عده تماشاگرنما بین تماشاگران استقلال بودند که علیه من شعار دادند، در حالی که من کار خاصی نکردم و فقط آرم باشگاه که روی پیراهن بود را بوسیدم.

حیدری در پایان گفت: بازی خوبی برابر استقلال انجام دادیم، اما در لحظات آخر و به خاطر بدشانسی نتیجه را از دست دادیم.