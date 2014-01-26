عليرضا رجب زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: بازيكنان پديده امروز با رائه يك بازي خوب و منطقي توانستند حريف سرسختشان استقلال اهواز را كه يكي از تيم هاي خوب ليگ دسته يك فوتبال كشور است را در خانه خودش و با نتيجه 3-1 شكست دهند تا همچنان شانس اول صعود در اين گروه باشند.

وي با اشاره به حواشي آزار دهند اين مسابقه گفت: حمله تماشاگران تيم حريف باعث شد تا اين مسابقه با 20 دقيقه تاخير همراه شود و داوران مجبور به ترك ميدان مسابقه شدند.

رجب زادگان اظهار كرد: برخي از تماشاگران با پرتاب سنگ و صندلي به سمت بازيكنان و كادر فني پديده سعي در به هم ريختن اوضاع را داشتند اما تيم ما توانست بر شرايط فائق آمده و مسابقه را به نفع خودش تمام كند اما مشكل ما فعلا اين است كه نمي دانيم با شرايط موجود چگونه از محل استقرارمان خارج شويم.

مسابقه تيم هاي فوتبال پديده مشهد و استقلال اهواز در چارچوب هفته هفدهم مسابقات ليگ آزادگان عصر امروز در اهواز برگزار شد.