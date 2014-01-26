پرداخت زكات بهترين فرصت در راستاي كمك به افراد فقير و نيازمند جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی بعد از ظهر یکشنبه در همایش هم اندیشی و تشویق فعالان در عرصه زکات استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: پرداخت و جمع آوری زکات بهترین فرصت برای تامین مایحتاج افراد نیازمند جامعه است و به همين دليل بايد از تمامي ابزارهاي در اختيار در راستاي ترويج اين سنت حسنه در جامعه استفاده شود.

وی با اشاره به نقش سازمان هاي دولتي و همچنين نهادهاي انقلاب اسلامي در راستاي كمك به افراد نيازمند جامعه افزود: کمیته امداد موظف به تامین نیازهای مردم محروم و نیازمند استان كردستان و ديگر نقاط كشور است و این سازمان بخشی از این نیازها را با جمع آوری زکات تامین می کند.

امام جمعه سنندج در بخش ديگري از سخنان خود با بیان اینکه کمیته امداد برای فقرای هر استان محل زندگی و مکانی ایمن است، بیان کرد: مشارکت و همکاری همه جانبه روحانیان برای جمع آوری خوب زکات و پرداخت آن به افراد نیازمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ماموستا مجتهدی ضمن تاكيد بر اين نكته كه پرداخت زكات زمينه را براي نهادينه شدن عدالت اجتماعي فراهم مي كند، یادآور شد:‌ پرداخت زکات در بین فقیر و غنی وحدت ایجاد می کند و این یک نعمت والای جاری در بین مسلمانان است كه سرچشمه گرفته از این امر واجب الهی است.

وی توجه به آموزه هاي ديني به ويژه پرداخت زكات را متناسب با دستورات دبین مبین اسلام دانست و ادامه داد:‌ اگر بین مسلمانان اتحاد دینی باشد و امور واجب دین در آن اجرا شود اسلام دچار ضعف نمی شود و در كنار اين مهم جامعه به سمت و سوي پيشرفت و توسعه همه جانبه پيش مي شود

رئیس شورای زکات شهرستان سنندج پیشرو بودن مردم استان کردستان را در انجام امور واجب الهی نتیجه و ثمره اتحاد و انسجام مردم دانست و گفت:‌ کشور ایران یک کشور امن در جهان است که پرداختن به امور خیر و درست اسلامی زمینه را برای عملی کردن این مهم فراهم کرده است.

ماموستا مجتهدی با بیان اینکه قرآن مسیر و خط اصلی مسلمانان است و راه و روش هاي زندگي را به بهترين شكا ممكن براي همه اقشار جامعه ترسيم كرده است، افزود:‌ قانون اساسی کشور ایران از قرآن است که این مهم اسلامی و الهی بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ثابت می کند.

وی یکی از افتخارات مردم مسلمان در كشور ما و ساير ملل مسلمان را پیروی از پیامبر اسلام و قرآن دانست و اظهار داشت:‌ پرداخت زکات به عنوان یک امر واجب الهی افتخاری گرانمایه برای مردم قدرشناس و وظیفه مدار کردستان است.

گفتنی است در پایان همایش هم اندیشی و تشویق فعالان در عرصه زکات استان كردستان از 20 از مبلغان و فعالان این عرصه تجلیل به عمل آمد.