به گزارش خبر نگار مهر، حاجعلی افشاری بعد از ظهر امروز در جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی دهه فجر این شهرستان که در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر فرصتي مغتنم براي بيان دستاوردها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي و انعکاس خدمات نظام اسلامي به مردم است.

وی افزود: لازم است تا خدمات دولت از در حوزه های مختلف شهرستان توسط مسئولان روابط عمومي با همراهي و مشارکت خبرنگاران و صاحبان جرايد ونشريات به عموم مردم اطلاع رساني شود.

افشاری با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عنوان کرد: رسانه‌ها در انعکاس اخبار و حتی پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حضور حداکثری مردم در برنامه های دهه فجر اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه ها یکی از عوامل اصلی مشارکت مردم هستند پس لازم است با تنوع بخشی و ایجاد خلاقیت زمینه حضور تمام اقشار مردم را در برنامه های دهه مبارک فجر فراهم کرد.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب با سیاه نمایی تلاش می کنند تا مردم را نسبت به انقلاب و نظام دلسرد کنند، لذا وظیفه ما در این بخش این است که با تبیین پیشرفت ها و دستاوردهای نظام اسلامی ، وفاداری آحاد مردم نسبت به انقلاب را تحکیم و راه شهیدان را تداوم بخشیم.

مشاور فرهنگی شهرداری همچنین به برنامه های اجرایی دهه فجر توسط شهرداری بیجار اشاره کرد و بیان داشت: آذین بندی و فضا سازی معابر و برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع تظاهرات مردم بیجار در زمان انقلاب در معابر سطح شهر از مهم ترین برنامه های شهرداری در دهه فجر امسال است.

افشاری در پایان از کلیه خبرنگاران خواست تا نسبت به اطلاع رسانی شفاف در این دهه اهتمام کامل داشته باشند.