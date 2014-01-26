روحانیون حضور پررنگی در مدارس امین البرز داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حسینی همدانی در دهمین نشست کمیته همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان البرز که بعد از ظهر یکشنبه در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: تربیت دانش آموزان دوره ابتدایی به عنوان نسل آینده ساز کشور از موارد مهمی است که باید به طور ویژه مورد توجه معلمان و مدیران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تربیت ریشه ای در سنین کودکی و نوجوانی همواره مورد تاکید بوده، گفت: مسئولان مدارس در این خصوص نقش پررنگی دارند و نباید از اهمیت تربیت پایه در این دوره غفلت شود.

حجت الاسلام حسینی همدانی همچنین تقویت دانش علمی و معنوی معلمان را ضروری خواند و افزود: معلمان باید به طور مداوم بر ارتقای دانش معنوی و علمی خود بیفزایند تا بتوانند پاسخگوی سوالات متعدد دانش آموزان باشند.

امام جمعه کرج در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفت: همکاری این دو نهاد مهم نتایج ثمربخشی به دنبال دارد و امیدواریم که سایر دستگاهها نیز آموزش و پرورش را یاری دهند.

وی همچنین بر برگزاری مستمر نشست ها تاکید کرد.

در این نشست که با محوریت طرح معنوی "امین" برگزار شد، مقرر شد تا روحانیون و طلاب حوزه علمیه استان البرز و اعزامی از قم برای تبیین برنامه های دینی در مدارس استان حضور یابند.

در این نشست اعلام شد که هم اکنون 53 روحانی اعزامی از قم در اجرای طرح امین و با هدف تحکیم و اعتلای ارزشها و باورهای دینی در مدارس استان البرز فعالیت دارند.

برگزاری نشست کمیته های فرهنگی به صورت ماهیانه، ارزیابی مستمر عملکرد روحانیون در مدارس امین، نظارت دقیق و عمیق بر روی این مدارس از دیگر مباحث این نشست بود. همچنین قرار است طی هفته آینده گردهمایی مدیران مدارس امین با معاونان پرورشی و روحانیون مستقر در مدارس با حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز برگزار شود.

در طرح معنوی امین روحانیون اعزامی از قم و استان درمدارس امین ، مباحث دینی و معنوی را برای دانش آموزان تشریح می کنند.