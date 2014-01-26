دبیر سینما و ادبیات همایش پیامبر اعظم (ص) منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حجتالاسلام والمسلمین نجف لکزایی خطاب به وی آمده است: در شرایطی که دشمنان خدا و حقیقت، با سوء استفاده از ابزارهای، هنری تلاش دارند تا خاک بر رخ آفتابی ِ پیامبر اکرم(ص) بپاشند، مجمع جهانی اهلبیت(ع) با برگزاری اولین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی هنری اهل بیت(ع) با عنوان جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) میکوشد تا حقیقت پرنور این ذوات مقدس را به جهانیان معرفی کند.
از این رو نظر به دانش، تجربه و وقوف جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت دبیر همایش بین المللی پیامبر اعظم(ص) سینما و ادبیات جهانی که در کنار جشنواره مذکور برگزار خواهد گردید منصوب می کنم.
قرار است «همایش بینالمللی پیامبر اعظم(ص)؛ سینما و ادبیات جهانی» با هدف استفاده از ظرفیت هنرمندان مسلمان برای مقابله با اهانتهای هنری به اسلام و پیامبر(ص)، در خردادماه سال آینده در کنار جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) برگزار شود.
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