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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۴

دبیر سینما و ادبیات همایش پیامبر اعظم (ص) منصوب شد

دبیر سینما و ادبیات همایش پیامبر اعظم (ص) منصوب شد

طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) غلامرضا منتظمی به عنوان دبیر «همایش بین‌المللی پیامبر اعظم(ص)؛ سینما و ادبیات جهانی» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی خطاب به وی آمده است: در شرایطی که دشمنان خدا و حقیقت، با سوء استفاده از ابزارهای، هنری تلاش دارند تا خاک بر رخ آفتابی  ِ پیامبر اکرم(ص) بپاشند، مجمع جهانی اهل‏‌بیت(ع) با برگزاری اولین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی هنری اهل‏ بیت(ع) با عنوان جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) می‏‌کوشد تا حقیقت پرنور این ذوات مقدس را به جهانیان معرفی کند.

از این رو نظر به دانش، تجربه و وقوف جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت دبیر همایش بین المللی پیامبر اعظم(ص) سینما و ادبیات جهانی که در کنار جشنواره مذکور برگزار خواهد گردید منصوب می کنم.

قرار است «همایش بین‌المللی پیامبر اعظم(ص)؛ سینما و ادبیات جهانی» با هدف استفاده از ظرفیت هنرمندان مسلمان برای مقابله با اهانت‏های هنری به اسلام و پیامبر(ص)، در خردادماه سال آینده در کنار جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) برگزار شود.

کد مطلب 2222077

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