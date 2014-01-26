دبیر سینما و ادبیات همایش پیامبر اعظم (ص) منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی خطاب به وی آمده است: در شرایطی که دشمنان خدا و حقیقت، با سوء استفاده از ابزارهای، هنری تلاش دارند تا خاک بر رخ آفتابی ِ پیامبر اکرم(ص) بپاشند، مجمع جهانی اهل‏‌بیت(ع) با برگزاری اولین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی هنری اهل‏ بیت(ع) با عنوان جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) می‏‌کوشد تا حقیقت پرنور این ذوات مقدس را به جهانیان معرفی کند.

از این رو نظر به دانش، تجربه و وقوف جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت دبیر همایش بین المللی پیامبر اعظم(ص) سینما و ادبیات جهانی که در کنار جشنواره مذکور برگزار خواهد گردید منصوب می کنم.

قرار است «همایش بین‌المللی پیامبر اعظم(ص)؛ سینما و ادبیات جهانی» با هدف استفاده از ظرفیت هنرمندان مسلمان برای مقابله با اهانت‏های هنری به اسلام و پیامبر(ص)، در خردادماه سال آینده در کنار جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) برگزار شود.